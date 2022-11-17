追韓國瑜花蓮輔選行程...直播主撞路燈　車頭全毀驚悚畫面曝！

記者許展溢／高雄報導

YT頻道有11.7萬訂閱的「江湖」挺韓直播主黃忠，昨(16日)天跟隨韓國瑜到花蓮，幫尋求連任的縣長徐榛蔚站台，途中自撞路燈，昨晚緊急住院開刀，韓和國民黨高雄市長候選人柯志恩得知都錄影表達關心、集氣，而事發當下畫面曝光，黃開的紅色車輛嚴重毀損，撞擊力道超大，安全氣囊直接爆開，車頭全毀。

▲黃忠的車頭全毀。（圖／讀者提供）

鳳林警分局昨天下午1時15分接獲110通報，在鳳林鎮台9線230.2公里處北上車道有交通事故，立刻派遣員警到場處理，駕駛就是35歲張黃忠，他駕駛自小客車沿省道台9線南往北行駛至該處，疑似未注意車前狀態，自撞內側車道路邊燈桿，不僅車頭全毀及駕駛座安全氣囊也爆開。

▲▼警方表示，駕駛疑未注意車前狀態發生自撞事件。（圖／讀者提供）

警方表示，駕駛左腳開放性骨折及大面積撕裂傷、胸口及頸部擦挫傷，沒有生命危險，由救護車轉送至花蓮慈濟醫院急救，經查駕駛人有合格駕照，並無酒駕情事，現場警方已依規定完成測繪照相，事故發生原因有待專業鑑定單位分析，以釐清肇責。

黃忠自己也在YT社群報平安，說明當時是自撞路燈，無喝酒，沿路停了5處休息站，確保沒有疲勞駕駛，但意外還是發生了，並謝謝大家關心。

▲▼警方指出，撞擊力道大造成該車輛車頭全毀及駕駛座安全氣囊爆開。（圖／讀者提供）