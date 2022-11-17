　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

追韓國瑜花蓮輔選行程...直播主撞路燈　車頭全毀驚悚畫面曝！

記者許展溢／高雄報導

YT頻道有11.7萬訂閱的「江湖」挺韓直播主黃忠，昨(16日)天跟隨韓國瑜到花蓮，幫尋求連任的縣長徐榛蔚站台，途中自撞路燈，昨晚緊急住院開刀，韓和國民黨高雄市長候選人柯志恩得知都錄影表達關心、集氣，而事發當下畫面曝光，黃開的紅色車輛嚴重毀損，撞擊力道超大，安全氣囊直接爆開，車頭全毀。

▲▼挺韓直播主「未注意車前狀況」猛撞路燈　車頭全毀畫面曝。（圖／讀者提供）

▲黃忠的車頭全毀。（圖／讀者提供）

鳳林警分局昨天下午1時15分接獲110通報，在鳳林鎮台9線230.2公里處北上車道有交通事故，立刻派遣員警到場處理，駕駛就是35歲張黃忠，他駕駛自小客車沿省道台9線南往北行駛至該處，疑似未注意車前狀態，自撞內側車道路邊燈桿，不僅車頭全毀及駕駛座安全氣囊也爆開。

▲▼挺韓直播主「未注意車前狀況」猛撞路燈　車頭全毀畫面曝。（圖／讀者提供）

▲▼警方表示，駕駛疑未注意車前狀態發生自撞事件。（圖／讀者提供）

▲▼挺韓直播主「未注意車前狀況」猛撞路燈　車頭全毀畫面曝。（圖／讀者提供）

警方表示，駕駛左腳開放性骨折及大面積撕裂傷、胸口及頸部擦挫傷，沒有生命危險，由救護車轉送至花蓮慈濟醫院急救，經查駕駛人有合格駕照，並無酒駕情事，現場警方已依規定完成測繪照相，事故發生原因有待專業鑑定單位分析，以釐清肇責。

黃忠自己也在YT社群報平安，說明當時是自撞路燈，無喝酒，沿路停了5處休息站，確保沒有疲勞駕駛，但意外還是發生了，並謝謝大家關心。

▲▼挺韓直播主「未注意車前狀況」猛撞路燈　車頭全毀畫面曝。（圖／讀者提供）

▲▼警方指出，撞擊力道大造成該車輛車頭全毀及駕駛座安全氣囊爆開。（圖／讀者提供）

▲▼挺韓直播主「未注意車前狀況」猛撞路燈　車頭全毀畫面曝。（圖／讀者提供）

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
蘆洲4屁孩無照騎車「拿安全帽K學童」！　下場GG了
明年補班日有6天！　2月慘變「隔周休二日」
快訊／金控辦尾牙爆30人確診！　指揮中心回應
柯瑞大神狂飆50分！勇士還是輸　衛冕軍客場8連敗
30年一中嘟嘟歇業！台中人眼淚還沒乾　下一手租客曝光
快訊／9歲童染疫近一個月再爆5症狀！　休克搶救
快訊／本土+20078、77死！　40多歲男倒地猝死「送醫才
42歲男星和「6辣模狂生11子」！　驚人後宮曝光
Keanna破尺度「解放小丁」！　美臀大特寫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園八德送養生茶+雞蛋涉賄選　里長候選人+2樁腳都認了獲交保

快訊／宜蘭冬山鐵皮屋起火狂燒　黑煙猛竄急佈水線搶救

開車搖晃被攔檢...41歲酒駕男超媽寶　要不要酒測先打電話問媽

蘆洲4屁孩無照騎車...安全帽K學童！遭逮辯「一時嬉鬧玩」

婚前就偷吃！科技男搞上女同事　「用你的香腸充電」讓正宮崩潰

恩恩爸+三重遭警打路人+遭悶死女嬰母　明赴議會合體討公道

追韓國瑜花蓮輔選行程...直播主撞路燈　車頭全毀驚悚畫面曝！

快訊／台南民宅火警！1男躺臥廚房　緊急救治中

討債e化！「一家親」群組撂人逼債　有空就來...早到再發獎金2千

「表哥」慫恿投資百萬買虛擬貨幣　警點這新聞讓他收手　

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

桃園八德送養生茶+雞蛋涉賄選　里長候選人+2樁腳都認了獲交保

快訊／宜蘭冬山鐵皮屋起火狂燒　黑煙猛竄急佈水線搶救

開車搖晃被攔檢...41歲酒駕男超媽寶　要不要酒測先打電話問媽

蘆洲4屁孩無照騎車...安全帽K學童！遭逮辯「一時嬉鬧玩」

婚前就偷吃！科技男搞上女同事　「用你的香腸充電」讓正宮崩潰

恩恩爸+三重遭警打路人+遭悶死女嬰母　明赴議會合體討公道

追韓國瑜花蓮輔選行程...直播主撞路燈　車頭全毀驚悚畫面曝！

快訊／台南民宅火警！1男躺臥廚房　緊急救治中

討債e化！「一家親」群組撂人逼債　有空就來...早到再發獎金2千

「表哥」慫恿投資百萬買虛擬貨幣　警點這新聞讓他收手　

「南港之心」亮點一次看　4.2公里空中廊道還有2500坪商場

佐佐木希「宣布懷二胎」：全家人都很開心！　挺過腥夫多次約砲醜聞

桃園八德送養生茶+雞蛋涉賄選　里長候選人+2樁腳都認了獲交保

2022年布可星球「熱門布可」大公開　國小、國中生各有所愛

快訊／倒數2天！魔獸首秀周六登場　國體大今公布整修進度

黃珊珊酸不懂業務　陳時中：我現在不是在選副市長啊？

不怕跟公婆住！他驚「很多人婚後住家裡」　網曝1原因：現實中不少

選前黃金周登場！陳時中邀你1120上街　一起「疼惜台北、為愛而走」

FTX投資人秋後算帳！SBF等人遭起訴　明星代言人都入列

他見小學生整套穿搭驚呆！家長曝「兒童界愛馬仕」：沒有就落伍了

騎重機帶女鵝汐止→池上　包成「愛玉子」保暖防雨

社會熱門新聞

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

新進女工手捲入碾肉機終身殘廢　知名食品判賠金額曝

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

美國女陳屍台中港貨櫃！高大成曝可能死因

快訊／中和4煞狠砍　遭屋主反殺1人

獨／不給爸媽撫養費還PO文嘲諷　張淑晶告兄

豬仔遭囚新店摩鐵　警凌晨攻堅逮2嫌

即／彰化加工廠恐怖塵爆　2男嚴重燒傷命危搶救中

牛肉麵10人點2270人吃完就跑　客人現身繳清了

即／高雄男拒檢狂飆連撞　吃44張罰單

即／2派人馬談判！槍枝走火射穿鐵捲門　無辜男中彈

KK園區內幕曝光　白天見河漂屍體

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

高虹安涉詐助理費　調查局報檢偵辦

更多熱門

相關新聞

韓國瑜回來了！柯志恩黃金周末「合體4大咖」

韓國瑜回來了！柯志恩黃金周末「合體4大咖」

九合一大選倒數9天，國民黨高雄市長候選人柯志恩預告，將在選前黃金周末(20日)，於橋頭台糖花卉中心旁大草皮舉辦大型造勢，她也公布將到場的4大咖名單，包括韓國瑜、張善政、李四川、朱立倫，這也是韓國瑜首次公開替柯志恩站台。

群組撂人逼債！有空就來...早到發獎金2千

群組撂人逼債！有空就來...早到發獎金2千

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

知名比基尼芭樂業者疑遭冒名　小模控騙色照還性騷

知名比基尼芭樂業者疑遭冒名　小模控騙色照還性騷

最大大麻田藏601空騎旅旁　抄查4218株市值12.6億

最大大麻田藏601空騎旅旁　抄查4218株市值12.6億

關鍵字：

花蓮直播主黃忠徐榛蔚柯志恩選舉影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

陳文茜重病臥床吸氧「下肢血管破裂」！

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

「國民姐夫」遭爆家暴8點檔女星妻！4線索揭正宮身分

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

鳳梨哥哥突然離世「3天前有徵兆」：最後一晚的預感

許瑋甯破尺度脫了！

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面