國民黨團爆陳時中與中共官員交流　活動簡報還寫「兩岸一家親」

▲國民黨團踢爆陳時中曾以民間身分到寧波與中共官員交流。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安多次強調自己有矽谷工作經驗，但對手陳時中陣營卻指蔣任職的律師事務所是為中資公司服務。對此，國民黨立法院黨團今（17日）舉行記者會，反指陳時中曾以台北醫學大學董事身分，到中國寧波參加該校與當地醫院合作的「台北醫學大學寧波醫療中心」亅舉辦之感恩周年慶，並和中共黨政官員交流，而當天簡報中還提及兩岸一家親。

國民黨團17日舉行「選舉抗中保台 掙錢感恩的心 哪個才是『誠實』中」記者會」，書記長李德維指出，國安會秘書長顧立雄的公司曾在中國設立事務所及營業，難道綠能你不能嗎？立委林思銘則說，民進黨打抗中保台獲取政治紅利，遇到選舉販賣「芒果乾」（亡國感）， 其網軍側翼除抹紅對手外，還有什麼保衛國家良方？

接著，林思銘表示，陳時中一再強調自己有抗中保台DNA，來抹紅對手不愛台灣，但陳2015年擔任台北醫學大學董事期間，與中國寧波李惠利醫院，合作經營設有中共黨委書記的「台北醫學大學寧波醫療中心」（李惠利東部醫院），甚至在2016年接任衛福部長1個多月前，以董事身分飛到寧波，與當地中共黨政官員交流對話。

林思銘說，陳時中可以帶自己團隊到中國投資醫療生意，但別人去就被陳說是買辦，這就是綠能你不能的雙標；服公職前大賺人民幣，服公職後抗中保台獲利益。

針對時間點，李德維指出，2015年12月19李惠利東部醫院正式開幕；2016年12月17日舉辦「感恩周年慶」，陳時中飛到寧波參加；2017年2月陳上任衛福部長。

林奕華說，2016年12月17日當時簡報內容中，提到「兩岸醫療合作成功典範-兩岸一家親」，請問陳時中認不認同兩岸一家親？此外，當時由李惠利東部醫院黨委書記、副院長徐海東來做對話，證明該醫療中心內有共產黨組織；陳時中在民間擔任董事去中國交流沒問題，但當衛福部長後說BNT疫苗在中國分裝，以此理由擋BNT疫苗，不知道哪一個才是真的陳時中？

李德維則請教陳時中，參加這樣活動（指感恩周年慶），你當時沒抗中保台DNA嗎？這樣兩岸交流活動，跟雙城論壇本質上有何區別？台北醫學大學跟李惠利醫院做相關合作，陳時中不僅未曾公開表達任何意見，也飛到寧波跟中共官員交流，要加強未來的合作。

李德維也秀照片說，從畫面來看非常融洽，難道這不是兩岸一家親嗎？民進黨不應雙標，陳時中跟其競選團隊不要為抹紅蔣萬安而抹紅，把當前兩岸交流貶為一文不值，請先檢視自己抗中不保台面目。

▲陳時中出席李惠利東部醫院感恩周年慶。（圖／國民黨團提供，點圖可放大）

▼國民黨團秀寫著「兩岸一家親」的簡報。（圖／國民黨團提供，點圖可放大）