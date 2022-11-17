台中警破六都選舉賭盤　LINE對話曝！上萬賭客最關心這地方選情

▲▼台中警方破獲8件選舉賭盤案，其中台北市、台中市選情的詢問度最高，四都合計近萬人下注。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

九合一選舉倒數8天，選情激烈程度各縣市都不同，台中警方為了防止地下賭盤影響選情，積極查緝各地組頭，全台查獲24案，台中就有8件，成果豐碩，據所查扣的賭客和組頭LINE對話，台北市和台中市詢問度最高，如何付款、收款、有無讓票、是否PK、過盤機率、下注金額等，一清二楚，粗估光是台北、桃園、台中、台南四都，下注數就近萬人。

台中警方配合警政署在10月24日至11月9日執行「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，查獲地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博等三類，掃蕩各類處所96處，各類賭博案件103件282人（包含選舉賭盤8件8人、職業賭場7件98人、六合彩11件11人、網路賭博58件136人、其他賭博19件29人），查扣現金5408萬餘元。

全國查獲24件地下賭盤，台中就有8件，成果豐碩，8人原本就在經營六合彩的組頭，私下再兼營「市長賭盤」，組頭們利用社群社團、群組或LINE對話中，顯示讓票數、賠率及當前賠率總下注量等，供不特定賭客選擇下注，每注5000元或1萬元，透過匯款下注，等選舉結果，再依下注賠率拿錢。

從供人下注的網路賭盤顯示各縣市候選人人氣指數，台北由於是「三腳督」，競爭激烈，無疑是討論度、下注數最高的城市，第二高是台中市，台北、台中、桃園、台南等四都，下注數將近萬人，警方將持續擴大偵辦，以免妨害選情。



