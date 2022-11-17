　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中警破六都選舉賭盤　LINE對話曝！上萬賭客最關心這地方選情

▲▼台中警方破獲8件選舉賭盤案，其中台北市、台中市選情的詢問度最高，四都合計近萬人下注。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方破獲8件選舉賭盤案，其中台北市、台中市選情的詢問度最高，四都合計近萬人下注。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

九合一選舉倒數8天，選情激烈程度各縣市都不同，台中警方為了防止地下賭盤影響選情，積極查緝各地組頭，全台查獲24案，台中就有8件，成果豐碩，據所查扣的賭客和組頭LINE對話，台北市和台中市詢問度最高，如何付款、收款、有無讓票、是否PK、過盤機率、下注金額等，一清二楚，粗估光是台北、桃園、台中、台南四都，下注數就近萬人。

▲▼台中警方破獲8件選舉賭盤案，其中台北市、台中市選情的詢問度最高，四都合計近萬人下注。（圖／民眾提供，下同）

台中警方配合警政署在10月24日至11月9日執行「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，查獲地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博等三類，掃蕩各類處所96處，各類賭博案件103件282人（包含選舉賭盤8件8人、職業賭場7件98人、六合彩11件11人、網路賭博58件136人、其他賭博19件29人），查扣現金5408萬餘元。

▲▼台中警方破獲8件選舉賭盤案，其中台北市、台中市選情的詢問度最高，四都合計近萬人下注。（圖／民眾提供，下同）

全國查獲24件地下賭盤，台中就有8件，成果豐碩，8人原本就在經營六合彩的組頭，私下再兼營「市長賭盤」，組頭們利用社群社團、群組或LINE對話中，顯示讓票數、賠率及當前賠率總下注量等，供不特定賭客選擇下注，每注5000元或1萬元，透過匯款下注，等選舉結果，再依下注賠率拿錢。

▲▼台中警方破獲8件選舉賭盤案，其中台北市、台中市選情的詢問度最高，四都合計近萬人下注。（圖／民眾提供，下同）

從供人下注的網路賭盤顯示各縣市候選人人氣指數，台北由於是「三腳督」，競爭激烈，無疑是討論度、下注數最高的城市，第二高是台中市，台北、台中、桃園、台南等四都，下注數將近萬人，警方將持續擴大偵辦，以免妨害選情。

▲▼台中警方破獲8件選舉賭盤案，其中台北市、台中市選情的詢問度最高，四都合計近萬人下注。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方破獲8件選舉賭盤案，其中台北市、台中市選情的詢問度最高，四都合計近萬人下注。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方破獲8件選舉賭盤案，其中台北市、台中市選情的詢問度最高，四都合計近萬人下注。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方破獲8件選舉賭盤案，其中台北市、台中市選情的詢問度最高，四都合計近萬人下注。（圖／民眾提供，下同）


 

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
診所當砲房！　隆乳名醫狂騙女患者上床
《女外科》美女醫嫁了！　「性感馬甲白紗」貼臉新郎
快訊／台中港貨櫃金髮女屍　相驗結果曝光！
快訊／虎豹潭6死意外！　女領隊「過失致死」判刑2年
徐定禎嗆「一直罵政府是怎樣」　影片惹怒網：真把自己當國王？
486先生要開吉了！預告「求償破百萬」　勸2類人快道歉
獨／張淑晶開告家人！　法官當場暴氣
獨／手繪筆記太狂！　爆搶購潮「網路盜版貴3倍」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南民宅火警！1男躺臥廚房　緊急救治中

討債e化！「一家親」群組撂人逼債　有空就來...早到再發獎金2千

「表哥」慫恿投資百萬買虛擬貨幣　警點這新聞讓他收手　

美籍金髮女屍相驗結果曝！貨櫃內空無食物+水　1關鍵排除他殺

快訊／虎豹潭6死意外！帶團女領隊「過失致死」判刑2年

蘇打綠再戰林暐哲　控侵吞近4億「演唱會與版權收入」結果出爐

辣模控騙清涼照+性騷　知名比基尼芭樂業者喊冤：我只好提告

國內最大大麻田藏601空騎旅旁　市值12.6億可供百萬人次吸食

超詭異畫面曝！外送員驚見「鐵門綁滿刀子剪刀」　原來是這原因

獨／兄不給爸媽撫養費還PO文嘲諷　張淑晶提告...頻搶話法官暴氣

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

快訊／台南民宅火警！1男躺臥廚房　緊急救治中

討債e化！「一家親」群組撂人逼債　有空就來...早到再發獎金2千

「表哥」慫恿投資百萬買虛擬貨幣　警點這新聞讓他收手　

美籍金髮女屍相驗結果曝！貨櫃內空無食物+水　1關鍵排除他殺

快訊／虎豹潭6死意外！帶團女領隊「過失致死」判刑2年

蘇打綠再戰林暐哲　控侵吞近4億「演唱會與版權收入」結果出爐

辣模控騙清涼照+性騷　知名比基尼芭樂業者喊冤：我只好提告

國內最大大麻田藏601空騎旅旁　市值12.6億可供百萬人次吸食

超詭異畫面曝！外送員驚見「鐵門綁滿刀子剪刀」　原來是這原因

獨／兄不給爸媽撫養費還PO文嘲諷　張淑晶提告...頻搶話法官暴氣

快訊／徐巧芯爆料宣傳車違停　陳時中競總：立即移車「不能再發生」

快訊／台南民宅火警！1男躺臥廚房　緊急救治中

討債e化！「一家親」群組撂人逼債　有空就來...早到再發獎金2千

經典賽大名單按照協議不公布　球員人數增加到30人

官員拿IMF灌水數據自嗨　用選票督促政府改善滯脹

鄭文燦被爆出入「88會館」 　張善政陣營：難怪中壢詐騙囚禁案橫行

岸田支持率跌破40%陷「危險水域」！　自民黨傳開始討論下屆首相人選

外資翻多！聯詠評等、目標價獲調升　營運呈上升趨勢

腥夫聲優鈴木達央重返職場　外遇當笑話自嘲「啊就被拍到了能怎麼辦」

帶環保餐盒買黑糖糕「店家給驚喜」　他打開見1幕嗨炸：賺到

社會熱門新聞

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

新進女工手捲入碾肉機終身殘廢　知名食品判賠金額曝

美國女陳屍台中港貨櫃！高大成曝可能死因

快訊／中和4煞狠砍　遭屋主反殺1人

豬仔遭囚新店摩鐵　警凌晨攻堅逮2嫌

即／彰化加工廠恐怖塵爆　2男嚴重燒傷命危搶救中

牛肉麵10人點2270人吃完就跑　客人現身繳清了

即／2派人馬談判！槍枝走火射穿鐵捲門　無辜男中彈

即／高雄男拒檢狂飆連撞　吃44張罰單

KK園區內幕曝光　白天見河漂屍體

高虹安涉詐助理費　調查局報檢偵辦

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

即／社運名醫柳林瑋強吻女大生　判刑8月今入監服刑

更多熱門

相關新聞

中選會曝投開票程序！投票採「領領投」　地方公職人員選舉先開票

中選會曝投開票程序！投票採「領領投」　地方公職人員選舉先開票

憲法修正案公民複決第1案與地方公職人員選舉將於11月26日進行投票，中選會17日於行政院報告選務工作籌辦情形時表示，全國共設置1萬7,649個投票所，投票程序採「領、領、投」程序進行，而開票程序則會先辦理地方公職人員選舉票開票，再辦理公投票開票。

王世堅喊「這票為黃珊珊保留」　陳時中尊重

王世堅喊「這票為黃珊珊保留」　陳時中尊重

民進黨1200首都通　朱立倫：乾脆喊成1000元

民進黨1200首都通　朱立倫：乾脆喊成1000元

薛瑞元批藍營像蝨子「很討厭」　蔣萬安反批綠網軍：蝗蟲壓境

薛瑞元批藍營像蝨子「很討厭」　蔣萬安反批綠網軍：蝗蟲壓境

認言語傷人「不擅言詞」　徐定禎反批鍾東錦

認言語傷人「不擅言詞」　徐定禎反批鍾東錦

關鍵字：

2022九合一大選2022台中市長選舉賭盤

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

陳文茜重病臥床吸氧「下肢血管破裂」！

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

鳳梨哥哥突然離世「3天前有徵兆」：最後一晚的預感

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

許瑋甯破尺度脫了！

男借錢失聯　他突收還款超感動

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面