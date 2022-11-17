陳時中證實拒收林秉文政治獻金　「金額有點龐大」

▲林秉文。（資料照／記者張君豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

警大校長陳檡文日前被爆料5年前與博弈大亨林秉文等業者進出北市豪宅招待所，引發外界譁然。針對媒體報導，林秉文曾欲捐款給民進黨台北市長候選人陳時中，不過陳陣營拒收，對此，陳時中17日受訪證實此事說，政治獻金還是要照著《政治獻金法》，總部有跟他報告，因為金額有點龐大，所以拒收了。

▲陳時中今天前往南投為縣長候選人蔡培慧輔選。（圖／陳時中競總提供）

根據《鏡週刊》報導，包括陳檡文、中山分局偵查隊長林弘基，與身兼高檢署檢察官的前警政署政風室主任黃錦秋及新北檢察官王涂芝等人，曾先後至林秉文等人所開的松勤路「信義88」招待所，此外，林秉文也以政治獻金和各黨派人士交好，今年8月林秉文指示帳房提領700萬元分成兩袋，一袋裝著500萬元，一袋裝有200萬元，欲透過友人捐給民進黨台北市長候選人陳時中，不過，陳陣營以違反《政治獻金法》、只收小額捐款，以及不認識林秉文為由拒收。

對此，陳時中今天上午前往南投縣輔選時受訪說，政治獻金還是要照著《政治獻金法》，一般是由競選總部處理相關問題，事前他並不清楚這個事情，不過事後因為金額有點龐大，競總有跟他報告拒收了。

此外，針對政治獻金議題，陳時中競選團隊15日已宣布，由於政治獻金募款已達9870萬5500元，超過9成都是小額捐款，陳時中認為數額已經滿足支出所需，當日即關閉政治獻金專戶。