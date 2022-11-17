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「2023台東跨年晚會」天籟歌姬家家大戰R＆B女神　金曲歌手助陣

▲2023台東跨年晚會，陳漢典、DJ咖啡糖賢齡擔任主持人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2023台東跨年晚會，陳漢典、DJ咖啡糖賢齡擔任主持人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2023台東跨年晚會」，台東縣政府17日公布第2波卡司名單，秀出濃濃女神風，分別是原民天籟歌姬家家和R&B女神Karencici，跨年好不容易回到故鄉演出的家家和首次到台東跨年演出的Karencici 2人，都將卯足全力準備最棒的演出要給粉絲驚豔。

台東縣政府及「台東跨年晚會」臉書粉絲專頁於日前公布金曲獎男歌手的文青男神、饒舌嘻哈界奶爸男神及最佳斜槓跨界創作男神3大卡司答案揭曉為青峰、Mc HotDog熱狗及盧廣仲，同時，也宣告當天晚會將由陳漢典、DJ咖啡糖賢齡擔任主持人後，也在社群網站引起熱烈討論，甚至有粉絲已經迫不及待詢問相關交通及住宿事項。

台東縣政府今天再宣布2大女神加入跨年晚會陣容，分別為來自卑南族南王部落的原民天籟歌姬家家和R&B女神Karencici，台東縣長饒慶鈴歡迎大家12/31來台東市海濱公園國際地標欣賞跨年晚會，除了有青峰、熱狗MC HotDog、盧廣仲3大男神外，縣府在節目上也安排了滿滿的「台東味」邀請了金曲歌手Matzka、Suming 舒米恩、創作歌手 Zooey Wonder 黃玠瑋和Ponay的原式大樂隊，陪大家一起嗨翻跨年夜，迎向嶄新2023年！

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