台東暖男廚師結合企業公益送暖　鐵板燒封館招待弱勢家庭

▲台東暖男廚師結合企業公益送暖 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府16日於大埔鐵板燒台東旗艦店，舉辦「愛守護‧愛延續-公益送暖親子饗宴」活動，由一群長期熱心參與公益的善心人士集結力量，把溫暖與愛傳遞出去，公益饗宴共招待40位關懷戶。

大埔鐵板燒台東旗艦店今日下午特別封館，出動所有店內的暖男廚師及服務人員，招待縣內兒童及少年未來教育發展帳戶及經濟弱勢家戶40餘人，享用鐵板燒用餐，此外，一起加入暖心之舉的企業，分別有衆晟國際有限公司捐贈毛毯、統一超商好鄰居文教基金會及統一超商三越門市共同捐贈「OPEN!好朋友在哪裡？」繪本與好禮福袋驚喜連連。

台東縣長饒慶鈴也特別感謝店家及企業聯合公益的善舉，共同促成此次饗宴，透過縣府安排縣內兒童及少年未來教育發展帳戶及經濟弱勢家戶，在專屬的場域裡用餐，讓他們能感受到社會的溫暖，並期盼能讓目前身處逆境的弱勢家庭，感受社會滿滿的愛，給予支撐他們渡過困境的力量，愛心久久讓愛接力。

有些家戶說，這是他們第一次吃到鐵板燒，感到很開心！對於沒有體驗過鐵板燒的家戶兒童是很棒的體驗，雀躍之情溢於眉眼之間，拿到愛心禮的小朋友們個個笑開懷。

大埔鐵板燒台東旗艦店自設店以來常發揮愛心做公益，至今已舉辦3次暖心饗宴，不僅投入其中當領頭羊，也鼓勵民眾做公益，例如捐助1份年菜即可索取雙人套餐券1張、邀請弱勢群眾至店內招待用餐、供應愛心餐點，以及為了支持身障就業提供商品店內寄賣等，對社會回饋不遺餘力。