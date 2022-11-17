▲台東最美星空獲台灣活動卓越獎金質獎、評審特別獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



全台唯一永續星空品牌「台東最美星空系列活動」推出5年來成果亮眼，榮獲第9屆台灣活動卓越獎公共服務類金質獎、評審特別獎雙獎肯定！16日於台北國際會議中心舉行頒獎典禮。除獲得第9屆台灣活動卓越獎，更獲得2022美國創意大獎Muse Creative Award金獎、2022倫敦設計大獎London Design Awards等國際獎項，讓世界看見台東永續星空魅力。

台東縣政府與鏡采創意行銷公司攜手以「2021台東最美星空系列活動」角逐第9屆台灣活動卓越獎，並於2021年成功向BSI英國標準協會申請ISO 20121永續性活動管理系統國際認證，與來自全台的優秀活動單位競逐，結果「台東最美星空」獲得公共服務類金質獎，及評審團特別獎的雙重獎項肯定。

2021台東最美星空全系列活動，結合Ｅ環境、Ｓ社會、Ｇ經濟3大準則，實際行動包含用桶裝水取代416杯活動杯水、採電子化宣傳減少120份紙本邀請卡及500張海報、建立活動一次性用紙循環使用機制、以可重複使用的木架或電子立牌取代一次性立牌與牌面、以233盞太陽能燈具布置會場、邀請在地藝文團隊演出、以台東十大伴手禮大禮包支持在地採購、提倡光害教育宣導等行動來落實永續，點亮台東暗夜有機觀光。



台東縣政府自2018年起與鏡采創意行銷公司共同推動「台東最美星空」，逐步創造出專屬於台東暗夜的享受與感動，不僅藉由全台首創的「台東最美星空選拔」，由專家、民眾及媒體三方共同投入評分，選出台東在地14個最佳星空點位；更從第2年起，導入「星空導遊」、「星空導覽」2種星旅遊選擇，由專業天文老師進行星空點位導覽體驗，而匯集專業師資的星空導遊培訓，吸引超過近百名產業人士報名，投入台東最美星空的推廣行列；更透過星空音樂會，以優美的樂音，帶領民眾以不同形式欣賞夜空。

同時在美國Muse Creative Award 2022年第2季，來自各國超過6,000件的參賽作品中，奪得金獎肯定；也在英國London Design Awards 2022拿下銀獎殊榮，讓台東最美星空以「永續」將台東的星級夜間觀光推向國際。