台南安定國道8號側車道完成道路改善　路平順暢是真A

▲台南市工務局近日已完成國道8號南北兩側側車道，共約12公里的路平改善，提供民眾一條平坦安全、舒適順暢的行車環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南科學園區帶來龐大就業人車潮，國道8號側車道是往返南科上下班民眾通勤的重要平面道路之一，市長黃偉哲積極新闢南科周邊道路，建設四通八達的便捷交通網，既有道路維護也不停歇；工務局近日已完成國道8號南北兩側側車道共約12公里的路平改善，提供民眾一條平坦安全、舒適順暢的行車環境。

安定區國道8號橫向連接國道1號、省道台19、市道178與區道南133等重要聯絡公路，交通位置十分重要，而兩側平面車道，更是往返南科樹谷園區、新吉工業區、台南科工區的平面替代道路之一，一般貨車、機車族及附近居民出入，也大多依靠這兩條平面側車道，交通相當頻繁。

為維護民眾交通好行、出入平安，工務局今年編列約5,200萬元，執行安定區國道八號雙側車道路平改善工程，起點由安南區公學路一段124巷沿國道八號兩側平面車道至安定區定順路，改善範圍包含北側車道5773公尺、南側車道5751公尺及10處迴轉道，總長度約12公里，於今年8月底開始進場施作，並為降低施工帶來交通衝擊，採夜間施作，也讓工程順利完成。

工務局表示，這次國道8號兩側車道一併進行路平改善，工程包括路面高程調整平順、4處路基改良、鋪面改善及交通標線更新等作業，同時協調各管線單位配合將人手孔一併下地共11座；在經費、改善長度方面，可說是今年路平專案中頗具規模的工程之一；今完成改善工程，大大提升用路人行車平坦舒適，並提供完善安全的行車環境，讓民眾看到路平。