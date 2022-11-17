高虹安公積金爭議連環爆　朱立倫嘆：由司法來查清楚才是最重要的

▲朱立倫陪同凌濤、江怡臻掃街。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安深陷詐領助理費、小金庫風波，週刊再爆出高虹安辦公室密帳，指她低薪高報助理薪資，爭議越滾越大，甚至可能變成「民眾黨不分區立委助理費風暴」，是否連帶影響藍綠白在新竹選情？國民黨主席朱立倫今（17）日受訪表示，下架民進黨是大家共同目標，「候選人的問題，由司法來查清楚才是最重要的。」

朱立倫今日上午赴桃園陪同市議員候選人凌濤、江怡臻鶯桃路步行掃街。談到今天有周刊爆料，警大校長陳檡文、中山分局偵查隊長林弘基等人遭爆曾出入地下匯兌業者所開的信義88會館後，包括柯文哲、立委蔡壁如、鄭文燦都曾到該處飲宴，朱立倫說，平常做的事情選舉都會漸漸曝光，不管是跟黑道也好，還是「88會館」，今天牽扯出來，「我想作為地方首長，尤其在治安那麼不好時，全民都要唾棄時，還跟這些有牽扯不清的關係，一定要說明清楚。」

至於高虹安助理費爭議越滾越大，朱立倫不願正面回應，僅表示，候選人林耕仁與國民黨共同目標，就是針對現在新竹的執政黨，包括前新竹市長林智堅、民進黨候選人沈慧虹都造成新竹那麼多的弊案，「民進黨不但是抄襲黨更是弊案黨，所以下架民進黨是大家共同目標」，這也是林耕仁不斷在努力的，其他候選人的問題，由司法來查清楚才是最重要的。