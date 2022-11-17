陳時中募款逾9870萬夠了？　郭正亮批：選北市長只花1億「笑死人」

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊15日宣布，由於政治獻金募款已達9870萬餘元，數額已經滿足支出所需，因此在15日12時正式關閉政治獻金專戶。前民進黨立委郭正亮表示，「選台北市長一億哪夠？我才不相信大家只花這個錢，你說台北市只花1億選市長，笑死人了！」

郭正亮16日在中天新聞《綠也掀桌》節目中表示，選台北市長至少要3億起跳，還要看候選人要不要登電視廣告，因為電視廣告很貴，另外也有網路廣吿、網紅宣傳等廣義網路作戰。郭正亮說，大概10幾年前就不是花一億就能選台北市長了，之前台北市有人選個立委就花到5千萬，外縣市還有人選立委花到2億，「你說台北市只花1億選市長，笑死人了。」

郭正亮批評，政治獻金是很虛假的，有很多行業不會要求開收據，因為有些行業想要隱匿，萬一被捐款的人沒當選，登錄之後反而變成對手的仇家，那要怎麼做人？郭正亮更舉例，若一次捐款給多位候選人，但每位的政治獻金都不同，少拿錢的那方就會來找你，所以有人就乾脆不要登錄，直接給現金。

「這個情況非常多，騙人家不懂的。」郭正亮強調，政治獻金所登錄的帳跟實際情況差很多，在南部更明顯，南部登錄的比例更低，南部的人際關係更綿密，大家都認識。

陳時中競總總幹事吳思瑤15日表示，截至今天11月15日上午前，共有9870萬5500元，總筆數為1萬1795筆，高達9成都是小額捐款。由於候選人認為募款數額應該已經滿足支出所需，也因為9成以上的小額捐款都來自辛苦的台灣人民，「我們正式宣布，從11月15日午夜12點，我們關閉政治獻金專戶」，並呼籲支持者若希望資助，請把這份力量捐贈到其他縣市為台灣挺身而出的盟友們，並把支持陳時中的力量轉化為催化和固票。