鄭文燦遭爆去「88會館」　朱立倫：平常做的事情選舉都會曝光啦

▲朱立倫陪同凌濤、江怡臻掃街。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

涉及PG Talk鉅額洗錢案潛逃的名模錢帥君男友、富商郭哲敏（小明），傳他在台北市信義區、內湖區的私人招待所「88會館」、「69會所」常有高官名流出入，他握有上百官商藝人荒淫醜態錄影，媒體今（17）日披露其中政壇大咖名單，驚見台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦。國民黨主席朱立倫受訪表示，平常做的事情選舉都會漸漸曝光，我想作為地方首長，在治安那麼不好時還有牽扯不清的關係，一定要說明清楚。

朱立倫今日上午赴桃園陪同市議員候選人凌濤、江怡臻鶯桃路步行掃街。談到今天有周刊爆料，警大校長陳檡文、中山分局偵查隊長林弘基等人遭爆曾出入地下匯兌業者所開的信義88會館後，包括柯文哲、立委蔡壁如、鄭文燦都曾到該處飲宴，朱立倫說，平常做的事情選舉都會漸漸曝光，不管是跟黑道也好，還是「88會館」，今天牽扯出來，「我想作為地方首長，尤其在治安那麼不好時，全民都要唾棄時，還跟這些有牽扯不清的關係，一定要說明清楚。」

至於民進黨新北市長候選人林佳龍今早合體同黨籍桃園市長候選人鄭運鵬站路口拜票，而對手國民黨籍的侯友宜也選在同日到桃園為張善政助選。朱立倫說自己滿訝異的，鄭運鵬應該當面問一下林佳龍，為何當初檔桃園1200包含鐵路、公路的運輸，讓桃園市民這麼多年都沒辦法享受。

朱立倫進一步表示，「更扯的是林佳龍還敢來騙，鄭運鵬不敢幫桃園人說一句話，侯友宜找鄭文燦還被已讀不回，現在要來選舉就來騙票」，重點1280是學者算出來的，1200是菜市場喊價喊出來的，「更扯民進黨乾脆喊成1000吧，反正越喊越低嘛！」這樣的騙票行為是不會得到桃園人認同的。