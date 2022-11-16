陸多地啟動「吸入式」新冠疫苗接種　官方：可達到黏膜免疫

▲康希諾生物研發的吸入式疫苗「克威莎」。（圖／翻攝自《中新社》）

記者蔡儀潔/綜合報導

大陸多地啟動「吸入式」新冠疫苗接種，包括北京、上海等。政府向民眾介紹道，吸入的方式可使霧化後的疫苗經過呼吸道最終抵達肺部，通過黏膜免疫，建立了病毒進入人體的第一道防線。

據《中國新聞網》報導，北京東城區、石景山區等15日開放預約接種吸入用重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體），不過目前僅用於加強免疫接種。浙江杭州、上海日前也陸續啟動接種。

什麼是「吸入式」新冠疫苗？大陸官方指出，該款疫苗利用對人體無害的腺病毒載體，將表達S蛋白的遺傳物質遞送進人體，利用霧化器將疫苗霧化成微小的顆粒，通過吸入的方式經口腔呼吸到達肺組織，激發黏膜、體液、細胞三重免疫。

接種者在吸入前，需要先練習幾次，然後再開始正式接種，首先要先深呼一口氣，不可對著霧化杯呼氣；第二步，口含霧化杯吸嘴，深吸至杯中無霧；第三步，憋氣5秒以上，然後正常呼吸，最後接種結束。

杭州市疾病預防控制中心免疫預防所所長劉艷表示，吸入式新冠疫苗除了方便、快捷、無痛，還有一個更重要的優點，即「黏膜免疫」。

劉艷介紹道，簡單來說，就是新冠疫苗通過口腔吸入的方式，使霧化後的疫苗經過呼吸道最終抵達肺部，刺激機體在呼吸道的表面形成一層保護性抗體，其可與新冠病毒結合形成復合物，通過呼吸道黏膜纖毛擺動，將復合物排出體外，「也就是說，通過黏膜免疫，建立了病毒進入人體的第一道防線。」