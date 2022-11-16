快訊／今增69死！本土+22631「比上周減少8.7%」降幅趨緩

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增22631例本土個案，和上周同日相較下降8.7%，降幅趨緩；今日另新增61例境外移入、確診個案中新增69例死亡。

▲指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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今日新增22631例本土病例，縣市分布以新北市3819例最多，接著依序是高雄市3046例、台中市2815例、桃園市2591例、台北市2085例、台南市2072例。今日另新增通報138例新冠中重症個案，當中79例中症，59例重症。指揮中心表示，全台負壓專責病房開設數已經降至7千以下，空床率仍有56.2%，周五會再開會討論進一步調整。

指揮中心指出，今日新增69例本土病例死亡個案，為43例男性，26例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、66例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月21日至11月13日，死亡日期介於10月25日至11月13日。

指揮中心說明，今日新增61例境外移入個案中，29例男性，32例女性；年齡介於20多歲至80多歲，分別自泰國(2例)，日本、馬來西亞(各1例)移入，另57例感染國家調查中。入境日期介於今年10月17日至11月14日。

▲11/16今日新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲11/16本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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