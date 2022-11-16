陳時中稱魔獸「可能想蹭我熱度」　媒體人批：倚老賣老的幽默

▲陳時中15日在直播中分享自己大學愛打籃球更必看NBA，笑稱自己競選號次是12號，魔獸也穿12號「可能是想蹭我熱度」。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

記者江采蓁／綜合報導

前NBA超級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園雲豹，為台灣籃壇投下震撼彈，全台颳起「魔獸旋風」，就連民進黨台北市長參選人陳時中15日也在直播中自曝大學很愛打籃球、必看NBA球賽，還打趣說道，他的競選號次是12號，魔獸這幾天才拿12號，「所以可能是想蹭我熱度！」對此，媒體人張禹宣16日在臉書發文批評，「陳時中該慶幸自己沒什麼熱度，不然傳到國際新聞上真的是台灣之恥」。

張禹宣表示，民進黨真的在給過去那些支持他們的年輕人難堪。褪去了包裝，本來的新潮吸引人，骨子裡就是一堆自以為幽默的老人，陳時中竟然連「自己抽到12號，魔獸也是12號是在蹭熱度」這種話都說得出口，完完全全是倚老賣老的自以為幽默。

此外，張禹宣還提到，不管是IG、Twitter、還是臉書，魔獸的追蹤者都是陳時中的數十倍甚至是212倍，大酸「他的背號一直都是12號，全世界的人都知道魔獸是誰，但只有台灣人知道你陳時中有多ㄎ一ㄤ」，痛批陳時中應該慶幸自己沒什麼熱度，不然傳到國際新聞上真的是台灣之恥。