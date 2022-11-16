雪乳戰神郭鬼鬼挺18公民權　拍返鄉投票影片喊：為台灣挺身而出

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選倒數10天，為鼓勵年輕人返鄉投票，民進黨16日推出返鄉投票催票影片，邀請有「雪乳戰神」封號的網紅郭鬼鬼（Angela）擔任影片主角，呼籲年輕人支持18歲公民權，一起回家投票，為台灣挺身而出。

總統蔡英文16日透過YouTube頻道發出郭鬼鬼的返鄉投票催票影片，郭鬼鬼提到，有人告訴她藝人不要碰政治，在她18歲的時候，長輩總是跟她說「那個不要、這個不好、等你長大就會懂」，然而她卻質疑，等著等著就真的懂了嗎？如果不去了解又怎麼會懂？

「政治與生活息息相關。」郭鬼鬼向18歲的年輕人喊話，她之所以可以自由地裝扮成各種模樣，被形形色色的人所喜歡，就是在這些點滴下建構而成，她喜歡她的18歲，因為18歲不只是成年，而是可以承擔、參與一切的事物。郭鬼鬼補充，她是一個因為工作而需要四處奔波的台南女子，回家對她來說會是下一次的出發，呼籲11月26大家都回到自己家鄉，一起為台灣挺身而出。

對於郭鬼鬼的催票影片，民進黨表示，郭鬼鬼不僅一直關心台灣的公共事務，這次也邀請大家一起支持18歲公民權，一起回家投票，為台灣挺身而出。18歲公民權需要965萬張同意票，需要每一位年輕朋友買車票回家投票，「拜託大家，11月26日，千萬要投票，千萬要拉票，我們一起衝出千萬票。」