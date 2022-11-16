區運路辦選前之夜受阻　林佳龍競辦提替代方案：別再技術干擾

▲林佳龍競辦改借新府路、新站路。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



記者杜冠霖／新北報導

九合一進入倒數階段，民進黨新北市長候選人林佳龍希望借區運路辦理選前之夜造勢活動，被侯市府已影響疏散動線為由拒絕，林佳龍一度喊出要支持者當天不見不散。不過今（16日）林佳龍競辦表示，板橋區公所「買板一送區運路」非常不合理，但競辦提出誠意替代方案，改申請新府路與新站路，還請侯市府高抬貴手，別再技術性干擾對手選前之夜的舉辦。

林佳龍選前之夜想辦在板橋第二運動場及區運路，而國民黨候選人侯友宜辦在板橋第一運動場廣場，但侯陣營質疑，區運路和板一廣場路相鄰，恐引發衝突，有安全疑慮。市府已退回林佳龍區運路封街申請。

林佳龍競辦執行總幹事、新北市議員何博文批評，選前之夜是「民主嘉年華」，但是侯市長仍透過黑箱作業打壓，團隊經過多日研議，今提出誠意討論最新方案，改申借新站路或新府路，今早已將申請文件送至板橋區公所，希望新的方案能順利通過。

何博文說，先前原以為能順利申借區運路，意外受到侯市府黑箱阻擾，但為求選夜雙贏，今早請專人親自送件至區公所申請區運路旁的新站路或新府路路權，希望雙方造勢活動都能夠在新北市中心板橋舉辦，以雙贏方法解決問題，之所以要辦在新板特區，最主要的考量是空間大、交通便利，方便群眾往返。

對於侯市府主張區運路疏散有問題，林佳龍競選辦公室政策中心執行長王義川強調，疏散有幾個原則，其中「讓不同的人走不同的路到不同的地點」就可以達到疏散功能，在規劃上已經提出「兩邊進出走不同路、辦在不同地點」。

王義川表示，國民黨借了板一場前廣場，上周的合體造勢就在板一辦理，侯陣營選前之夜除借板一廣場，板橋區公所還「買板一送區運路」協助匡列周圍的區域，非常不合理。



王義川說，與其在此糾結，林佳龍競選辦公室提出誠意替代方案，改申請新府路與新站路，群眾疏散能透過中山路進出，侯陣營則可仰賴漢生東路，以不同的方向各自引導群眾疏散。

他強調，如果覺得新站路與漢生東路還是太近，願意再退到新府路。王義川說，新府路旁一邊工地、一邊停車場，辦理群眾活動不干擾任何人，且交通方便，雙方距離遠疏散通暢，交通疏運問題可以得到解決。王義川說，今天送至板橋區公所的兩條路權，還請侯市府高抬貴手，讓這場民主嘉年華各自有活動的場地。

何博文說，謝謝侯陣營提供地點指定我方陣營辦理選前之夜，其中包含辦在「泰山」、「土城」等地，基於「投桃報李」，也建議幾個地點給侯陣營思考，包括「五股垃圾山」可以宣揚改變的勇氣，以及「新泰塭仔圳」也是不錯選擇，雖然可能遇到自救廠商的抗議行動，若兩處都不妥的話，貢寮音樂現場也可以思考。

林佳龍競選團發言人李晏榕表示，競選團隊已經正式遞交11月25日板橋區新站路與新府路兩條路權申請，希望侯市府同意，有任何問題都可以協商，新北市府前廣場現在正在舉辦新北耶誕城，依照估計會湧入10-15萬人，如果新板特區有這樣的容留人數，選前雙方分在不同的街廓辦理，依照過往經驗，群眾也不可能超越新北耶誕城參觀人數，選舉剩下10天，希望侯友宜別再技術性干擾對手選前之夜的舉辦。