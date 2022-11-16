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台南牛肉麵「10人點2270元」吃飽走光　老闆傻眼PO監視器尋人

▲▼台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼PO監視器尋人 。（圖／翻攝洁茂牛肉麵館北門總店）

▲台南牛肉麵業者PO監視器畫面尋找忘記付錢的客人 。（圖／翻攝洁茂牛肉麵館北門總店）

記者鄒鎮宇／台中報導

都以為別人付錢了？台南北門一間牛肉麵店日前生意繁忙，事後才注意到少收2270元的費用。老闆查看監視器才發現有3桌、10名互相認識的顧客用餐沒付錢，因此PO文尋人，希望他們可以回到店內付錢。

店家在臉書社團「台南大小事」發文表示，13日周日中午12時許，有10名客人到店內用餐，坐在店內的5、7、8號桌，共點了9碗麵、1碗丼飯，共計消費2270元。然而，這10人卻沒有付錢全部一起離開，業者也因為中午時段繁忙而沒注意。

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▲▼台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼PO監視器尋人 。（圖／翻攝洁茂牛肉麵館北門總店）

▲10名顧客吃完2270元的餐點後，沒有付錢離開。（圖／翻攝洁茂牛肉麵館北門總店）

對此，老闆表示，雖然有監視器畫面為證，當下沒報警是怕耽誤到出餐的速度，現在發文是希望客人看到可以回來店內付款，若仍找不到人就當做善事了，「想說有些客人真的會忘記有無付款」。

網友看完紛紛留言，「還會跑單哦太扯了，三桌都沒付錢」、「應該不是故意的，可能互相都覺得對方會付錢，或聊的太開心忘記了」、「覺得應該是大家都以為是對方付完了，所以都沒付，有可能是外來客」、「我之前也在某個地方吃麵，騎車騎到一半才想到沒付錢」、「會不會是大家爭相付錢，結果大家都以為對方有幫付了」。

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