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台南吃牛肉麵「10人點2270元跑光」　警調監視器...店家堅不提告

▲台南牛肉麵「10人點2270元」吃飽走光，老闆傻眼PO監視器尋人，警方已主動介入關心。（圖／翻攝自洁茂牛肉麵館臉書）

▲台南牛肉麵「10人點2270元」吃飽走光，老闆傻眼PO監視器尋人，警方已主動介入關心。（圖／翻攝自牛肉麵館臉書）

記者林悅／台南報導

台南北區北門路二段一間牛肉麵店，日前發生有3桌10人在中午用餐後，竟無人付錢全跑光，店家因生意繁忙沒有注意，事後才發覺少收2270元的費用，老闆PO文尋人，希望這些顧客可以回到店內付錢，市警五分局實踐所得知此事，主動前往店裡關心，儘管老闆表示暫不提告，但警方表示，一旦店家提告，會馬上受理依法究辦。

▲台南牛肉麵「10人點2270元」吃飽走光，老闆傻眼PO監視器尋人，警方已主動介入關心。（圖／翻攝自洁茂牛肉麵館臉書）

該牛肉麵店家在臉書社團「台南大小事」發文表示，13日周日中午12時許，有10名客人到店內用餐，坐在店內的5、7、8號桌，共點了9碗麵、1碗丼飯，共計消費2270元，然而這10人卻在用餐後，沒有付錢全部一起離開，店家也因為中午時段繁忙而沒注意。

▲台南牛肉麵「10人點2270元」吃飽走光，老闆傻眼PO監視器尋人，警方已主動介入關心。（圖／翻攝自洁茂牛肉麵館臉書）

對此，老闆表示，雖然有監視器畫面為證，當下沒報警是怕耽誤到出餐的速度，現在發文是希望客人看到可以回來店內付款，若仍找不到人就當做善事了，「想說有些客人真的會忘記有無付款」。

▲台南牛肉麵「10人點2270元」吃飽走光，老闆傻眼PO監視器尋人，警方已主動介入關心。（圖／翻攝自洁茂牛肉麵館臉書）

台南市警五分局指出，實踐派出所得知此事後，15日立即拜訪店家瞭解案情，老闆表示應非吃霸王餐，不願報案，五分局仍派員調閱監視器進一步了解案情，但因老闆目前尚未報案提告，所以警方暫無進一步動作，一旦店家提告，警方即會馬上受理依法究辦。

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