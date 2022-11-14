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慎入！夜市買到蟲燉排骨　店家1句「是少見中藥材」他傻了

▲▼ 。（圖／翻攝自汐止集團）

▲夜市買藥燉排骨，卻差點吃下一堆蟲。（圖／翻攝自汐止集團）

網搜小組／鄺郁庭報導

「到夜市買了藥燉排骨回家。」有網友12日晚上在「汐止集團」發文，說他回家把湯倒進碗裡的時候，發現上面浮出「像蛆的物體」，店家就解釋那是「少見的中藥材」，並退款給原PO。結果照片一出，其他人都看傻，「夭壽喔！睜眼說瞎話，明明就是蛆」、「對，是中藥材，只是長蟲。」

發文網友說，他在夜市買了碗藥燉排骨，回家倒出來想喝的時候，卻發現有「像蛆的物體」浮出，便向店家詢問，「店家表示，那是比較少見的中藥材，也人很好的讓我退錢，原來是誤會一場！」但他不禁貼出照片，「請問各位汐友，有人知道這是哪種中藥材嗎？」因為浮在湯上的很明顯就是一堆蟲，而且一撈就是一整匙。

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▲▼ 。（圖／翻攝自汐止集團）

▲不仔細看的話，蟲就吃下肚了。（圖／翻攝自汐止集團）

原PO還在留言處表示，「就不說是哪間了，只是想提醒大家，在外吃東西時要多注意！」看到照片後，許多人直呼超噁心，無法接受店家說法，「以後我不敢吃藥燉排骨了」、「如果可以吃，老闆不會退錢給你」、「（我）從小吃過這麼多藥補，也沒看過這種食材啊」、「太多了吧，幫同鍋客人QQ」、「我吃東西都沒在看……以後我也要注意了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自汐止集團）

▲▼湯上浮了一堆蟲。（圖／翻攝自汐止集團）

▲▼ 。（圖／翻攝自汐止集團）

另外，也有網友表示，這可能確實不是蛆，但絕對是某個食材長蟲了，「中藥材放久都會有的蟲，所以任何中藥材都要放進冰箱冷藏，而且像這種地方，夜市賣家他們通常不會注意到這問題」、「中藥材長蟲了，其實不一定是藥燉排骨老闆的問題，但是他的中藥材來源真的該換了。我以前自己煮也有遇到乾貨時看不出來，煮完浮出超多，我也是超崩潰」、「吃藥材的蟲，所以蟲也變藥材？」

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