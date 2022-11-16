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超尷尬！黃珊珊、陳時中2發言人互贈新書　狂喊「謝謝」邀參觀競總

▲▼黃珊珊競總發言人李昀臻、陳時中競總發言人林聿禪。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

▲黃珊珊競總發言人李昀臻、陳時中競總發言人林聿禪。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中透露，參選後仍拿台北市長柯文哲之前的「柯P新政」來看，批評無黨籍台北市長候選人黃珊珊當3年副市長市政卻停擺，黃珊珊16日揚言送新書《城市程式》和白皮書給陳時中。黃珊珊競總發言人李昀臻也於中午到陳時中競總，由陳時中競總發言人林聿禪代為收下，並回贈陳時中《溫暖的魄力》一書。

由於黃珊珊說要送新書《城市程式》和白皮書給陳時中，李昀臻約中午12時30分左右到陳時中競選總部，由林聿禪接待，並手持陳時中書籍《溫暖的魄力》、市政規劃議題表，稱要回送給黃珊珊辦公室，只見李昀臻酸說「這些政策我們也都有了耶！」兩人互動相當尷尬。

林聿禪表示，這本《溫暖的魄力》記載過去中央地方大家一起為防疫一起努力。而李昀臻則拿出黃珊珊新書《城市程式》，提及裡面內容為黃珊珊擔任副市長時的政策，「其實滿厚一本的，希望陳部長有時間可以看一下，所以特地請黃珊珊寫了一句『給陳時中先生惠存』。」

隨後，林聿禪開始介紹起陳時中競選總部，包括市民許願球、讓民眾寫下市政願景等；李昀臻則不甘示弱地說，有空也可以來逛黃珊珊競選總部，並在一陣「謝謝、謝謝」尷尬狀態下結束。

▲▼黃珊珊競總發言人李昀臻、陳時中競總發言人林聿禪。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

▲▼黃珊珊競總發言人李昀臻、陳時中競總發言人林聿禪。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

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