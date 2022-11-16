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小陳其邁＋小陳菊加持　「邁盟」合體現任議員誓言議會過半

▲▼由新人組成的「邁向過半大聯盟」(邁盟)，日前與現任高雄市議員高閔琳、李柏毅、邱俊憲、簡煥宗、康裕成、何權峰合體。（圖／邁盟提供）

▲由新人組成的「邁向過半大聯盟」(邁盟)，日前與現任高雄市議員高閔琳、李柏毅、邱俊憲、簡煥宗、康裕成、何權峰合體。（圖／邁盟提供）

記者陶本和／台北報導

九合一大選進入最後倒數，由新人組成的「邁向過半大聯盟」(邁盟)，日前與現任高雄市議員高閔琳、李柏毅、邱俊憲、簡煥宗、康裕成、何權峰合體，再加上神秘嘉賓「陳小菊」與「陳小邁」，共同宣誓進入議會的決心。

「邁盟」是由橫跨高雄市七個議員選區的參選人組成，分別是大旗美九區的林慧欣、大岡山區的陳慶鴻、左營楠梓區的黃偵琳、前金新興苓雅區的湯詠瑜、鳳山區的蘇致榮、前鎮小港區的黃彥毓、大寮林園區的洪村銘。

康裕成表示，除了「邁盟」以外，還有「高雄隊」，在場的所有人都是高雄隊，今年的競選主軸除了高雄大邁進外，還有議會拚過半，為了達到上述目標，在現任議員連任之餘，邁盟的新人議員也必須要進入議會作為高雄進步的動力。

康裕成強調，民進黨竭力爭取市長陳其邁連任及議會過半，讓過去高雄輝煌的佳績在陳其邁市長的領導之下延續，讓議會過去的成果攜手未來的議員成為陳其邁最好的後盾。

高閔琳則表示，議會拚過半是這次地方選舉最重要的任務，為民進黨團結與團隊作戰，自己不僅不脫黨參選，更努力跑遍各選區，自我期許成為高雄最佳助選員，除再次擔任陳其邁市長競選發言人，也為民進黨籍議員議會過半賣力輔選。

高閔琳說，看著到場加油的「花媽市長」與「陳其邁市長」，想起花媽擔任市長時是民進黨在高雄第一次議會過半，花媽才能成功推動包含輕軌在內的多項建設。她強調，包含現任議員及「邁盟」新人都要進入議會，協助陳其邁市長再拚四年。

「邁盟」則表示，感謝「兩位市長」與多位議員前輩們的溫暖與鞭策，邁盟的成員有教育專業、經濟專業、法律專業，更有長期深耕地方服務所累積的經驗。邁盟表示，上任即上工對邁盟來說不是口號，團隊竭力爭取服務機會，「新人多一票，議會多一席」一但成真，邁盟成員各個都是高雄進步的即戰力。

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