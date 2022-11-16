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桃園鐵路地下化成藍綠攻防戰　雙鄭亮公文：張善政設置路障

▲針對桃園鐵路地下化爭議，市長鄭文燦與市長候選人鄭運鵬今（16）受訪時亮出當年公文，認為是張善政擔任行政院副院長時設下路障。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲針對桃園鐵路地下化爭議，鄭運鵬16日受訪時亮出當年公文，認為是張善政擔任行政院副院長時設下路障。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

距離九合一大選倒數10天，桃園鐵路地下畫成為藍綠攻防戰焦點，針對張善政昨天說，鐵路高架化暫停當年由他拍板，沒有他暫停，後續無法順利推動鐵路地下化；民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（16）日時受訪時指出，張善政當時讓此案停擺50個月之久，且中央只能出199億餘元，桃園市府需支付高達800億元，市府根本無力負擔。鄭文燦更出示當年公文指稱，張善政不是幫桃園，而是讓桃園鐵地下化設置路障。

鄭運鵬今天上午在北區競選總部召開電話催票記者會，會中邀請3Q哥陳柏惟出席，市長鄭文燦也抽空到場。會後受訪時被問到，張善政昨天說，桃園鐵路高架化暫停由他拍板，如果沒有他，沒辦法順利推動鐵路地下化？

鄭文燦亮出當年公文指出，張善政擔任行政院副院長時曾發文給桃園市政府，桃園鐵路如要地下化，中央只能負擔199億，其餘800餘億元要桃園來負擔，這份公文是把財務大石頭要桃園負擔，這不是幫助桃園而是要把鐵路地下化設置路障，張善政的說法完全悖離事實。

鄭文燦還說，國民黨當時就是反對鐵路地下化，事實上高架化是推不動，我上任之前就已經停擺了50個月，這個是交通部正式報告說的，當時為什麼鐵路高架化必須要停下來，是因為民意反對，再加上我上任以後針對停擺50個月也特別說，桃園市政府不可能接受鐵路高架化，因此才會轉軌，轉軌的原因是因為民意加市長的態度，不是因為張善政。張善政當時對桃園的建設並不了解，也沒有支持桃園鐵路地下化。

▲桃園市長鄭文燦與市長候選人鄭運鵬今天受訪時說明張善正當年以一紙公文讓鐵路地下化停擺。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲桃園市長鄭文燦與市長候選人鄭運鵬今天受訪時，強調張善政當年以一紙公文讓鐵路地下化停擺。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭運鵬也提及，張善政擔任副院長發的公文，對桃園市民是很大的侮辱，這個公文讓桃園鐵路地下化與高架化同時進入死局，變成一個被將軍的局面。他說桃園市政府要地下化計畫已造成高架化無法執行，讓高架化暫停不再動，此案已拖延50個月。第二，他讓鐵路地下化走入死胡同，變成一個死結，因為中央只願意負擔199億，其他800億很明顯桃園市政府是負擔不起的，他想讓桃園市政府鐵路地下化兩頭空，高架做不下去，地下無法進行，這就是最高明的阻攔方式。
鄭運鵬認為，張善政先生過去長期擔任文官，喜歡權力卻沒有辦法解決問題，提出公文後現在還來討人情，對我來說是不可思議的，我常在講未來的桃園要比過去鄭文燦市長八年更進步，我們必須要有承擔能力、魄力、且要有識人之明的市長來擔任。

此外，張善政昨天還說，就算桃園換黨做做看，進步其實也不會回頭？鄭運鵬強調，鄭文燦市長兩任8年好成績，就是與過去國民黨在桃園執政的最大的對比，桃園多數朋友只要見證到8年的進步與幸福，我相信他們不會想要換回國民黨，更何況張善政先生帶來的不只是國民黨過去的舊勢力、包工程炒地皮的集團。另外他還有識人不明的問題，還有中華民族致公黨包括主席涉及詐財，還有經濟黨賣假藥，這些逢迎巴結的人都在他身邊，未來換黨不只是中國國民黨而已，可能還有中華民族致公黨、經濟黨，這都是市民朋友不願意見到的。

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