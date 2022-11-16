桃園鐵路地下化成藍綠攻防戰　雙鄭亮公文：張善政設置路障

▲針對桃園鐵路地下化爭議，鄭運鵬16日受訪時亮出當年公文，認為是張善政擔任行政院副院長時設下路障。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

距離九合一大選倒數10天，桃園鐵路地下畫成為藍綠攻防戰焦點，針對張善政昨天說，鐵路高架化暫停當年由他拍板，沒有他暫停，後續無法順利推動鐵路地下化；民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（16）日時受訪時指出，張善政當時讓此案停擺50個月之久，且中央只能出199億餘元，桃園市府需支付高達800億元，市府根本無力負擔。鄭文燦更出示當年公文指稱，張善政不是幫桃園，而是讓桃園鐵地下化設置路障。

鄭運鵬今天上午在北區競選總部召開電話催票記者會，會中邀請3Q哥陳柏惟出席，市長鄭文燦也抽空到場。會後受訪時被問到，張善政昨天說，桃園鐵路高架化暫停由他拍板，如果沒有他，沒辦法順利推動鐵路地下化？

鄭文燦亮出當年公文指出，張善政擔任行政院副院長時曾發文給桃園市政府，桃園鐵路如要地下化，中央只能負擔199億，其餘800餘億元要桃園來負擔，這份公文是把財務大石頭要桃園負擔，這不是幫助桃園而是要把鐵路地下化設置路障，張善政的說法完全悖離事實。

鄭文燦還說，國民黨當時就是反對鐵路地下化，事實上高架化是推不動，我上任之前就已經停擺了50個月，這個是交通部正式報告說的，當時為什麼鐵路高架化必須要停下來，是因為民意反對，再加上我上任以後針對停擺50個月也特別說，桃園市政府不可能接受鐵路高架化，因此才會轉軌，轉軌的原因是因為民意加市長的態度，不是因為張善政。張善政當時對桃園的建設並不了解，也沒有支持桃園鐵路地下化。

▲桃園市長鄭文燦與市長候選人鄭運鵬今天受訪時，強調張善政當年以一紙公文讓鐵路地下化停擺。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭運鵬也提及，張善政擔任副院長發的公文，對桃園市民是很大的侮辱，這個公文讓桃園鐵路地下化與高架化同時進入死局，變成一個被將軍的局面。他說桃園市政府要地下化計畫已造成高架化無法執行，讓高架化暫停不再動，此案已拖延50個月。第二，他讓鐵路地下化走入死胡同，變成一個死結，因為中央只願意負擔199億，其他800億很明顯桃園市政府是負擔不起的，他想讓桃園市政府鐵路地下化兩頭空，高架做不下去，地下無法進行，這就是最高明的阻攔方式。

鄭運鵬認為，張善政先生過去長期擔任文官，喜歡權力卻沒有辦法解決問題，提出公文後現在還來討人情，對我來說是不可思議的，我常在講未來的桃園要比過去鄭文燦市長八年更進步，我們必須要有承擔能力、魄力、且要有識人之明的市長來擔任。

此外，張善政昨天還說，就算桃園換黨做做看，進步其實也不會回頭？鄭運鵬強調，鄭文燦市長兩任8年好成績，就是與過去國民黨在桃園執政的最大的對比，桃園多數朋友只要見證到8年的進步與幸福，我相信他們不會想要換回國民黨，更何況張善政先生帶來的不只是國民黨過去的舊勢力、包工程炒地皮的集團。另外他還有識人不明的問題，還有中華民族致公黨包括主席涉及詐財，還有經濟黨賣假藥，這些逢迎巴結的人都在他身邊，未來換黨不只是中國國民黨而已，可能還有中華民族致公黨、經濟黨，這都是市民朋友不願意見到的。

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