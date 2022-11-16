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社會 社會焦點 保障人權

聯合造勢送快篩劑垃圾袋...涉嫌賄選　桃園議員2候選人遭約談偵訊

▲桃園市桃園區某市議員候選人今年7月與里長候選人舉辦聯合造勢活動，會上贈送在場選民每人一袋禮品，內有快篩劑與垃圾袋等物，事後遭檢舉涉嫌賄選。（資料照／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

▲桃園市桃園區某市議員候選人今年7月與里長候選人舉辦聯合造勢活動，會上贈送在場選民每人一袋禮品，內有快篩劑與垃圾袋等物，事後遭檢舉涉嫌賄選。（資料照／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某市議員候選人今年7月間會同某里長候選人舉辦聯合造勢活動，活動中贈送到場選民每人一袋禮品，內有快篩劑、垃圾袋等，事後遭檢舉涉及賄選；桃園地檢署昨（15）日指揮桃園市調處與警方約談2名候選人、樁腳與20名證人，其中市議員與里長候選人與樁腳共3人涉嫌違反選罷法，且犯罪嫌疑重大，然尚無羈押之必要，檢察官諭知被告3人分別以20萬、15萬與10萬元交保候傳。

桃園地檢署檢察官吳怡蒨昨天指揮桃園市調處、北機組、桃園警分局等單位，約談傳喚某市議員候選人、里長候選人、樁腳等3人，及20名證人，檢察官針對2名候選人於今年7月間，以舉辦聯合造勢活動為名，發放在場選民一人一袋禮品，內有快篩劑、垃圾袋等物，現場約發放近百袋禮品。

檢察官訊問時，2名候選人承認有此認行為，但正值防疫期間，實為防疫著眼，並無賄選之用意；檢察官認為禮品內之物品已超過百元，2名候選人與樁腳等3人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，然尚無羈押之必要，諭知被告3人分別以20萬元、15萬元及10萬元交保。

桃園地檢署本署持續秉持「無底限、無上限」原則嚴加查辦，籲請各候選人切勿以身試法，民眾如遇賄選案件踴躍撥打本署檢舉專線0937-728-793，由主任檢察官親自接聽，對檢舉人之身分絕對保密，亦將積極查辦，以端正選風。

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