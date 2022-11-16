3Q哥化身3號鄭運鵬電話催票員　一人一天拉十票全面動員

▲鄭運鵬競選總部今(16)日召開「1126投3號3Q」電話催票記者會，邀請陳柏惟前立委、鄭文燦市長擔任最強電話催票員。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

鄭運鵬競選總部在距離11月26日投票日剩下10天的今(16)日召開「1126投3號3Q」電話催票記者會，邀請陳柏惟前立委、鄭文燦市長擔任最強電話催票員，還有兩位桃園大學生一起出席記者會代表年輕人力挺鄭運鵬，現場幫忙打電話給自己的朋友催票，1126當天記得投票給3號鄭運鵬，同時提醒攜帶投票通知書、身分證和印章。

鄭運鵬、鄭文燦、陳柏惟三位也在現場Call Out親友催票，接到電話的市民朋友都興奮地表示，一定會幫3號鄭運鵬催票、拉票，尤其是陳柏惟，更讓接聽電話的市民朋友與鄭運鵬、鄭文燦直接對話，市民開心地表達，指這八年看到桃園的轉變和進步，絕對要讓鄭運鵬延續鄭文燦的好成績，桃園生活才能越來越好。隨後，陳柏惟也陪同鄭運鵬進行八德區車隊掃街，一路上3Q哥的高人氣也展現在桃園鄉親的熱烈歡迎上，紛紛揮手、揮旗打招呼和拍照。

鄭運鵬表示，在選前十天關鍵時刻，今天特別希望邀請過去一起長期作戰、努力的好朋友，不論是其他縣市或是桃園的朋友，都一起打電話幫忙拉票，希望一個人能找到至少十位桃園的好朋友，也請這十位好朋友們能再找到十位在地桃園選民朋友，用這樣的方式做最後衝刺，全面請託、全面拜託、全面動員，大家來當他的靠山，「未來我也做大家的靠山。」

鄭運鵬也說，今天邀請陳柏惟，剛好外號叫「3Q哥」，也是他的號碼OK手勢、做大家的3號，做大家的靠山。桃園的建設只要有需要，萬事都「做得(客語)」，過去鄭文燦推動桃園學，未來八年希望由他接棒桃園建設，超越鄭文燦的八年，讓全國未來學桃園。「我希望未來桃園的建設要更大世界級的大，照顧要更細到每一個人的細，大到護國神山來桃園落腳，細到我們每一位弱勢家庭要照顧。」

陳柏惟提到，鄭運鵬是在他2018年議員落選後，第一個到立法院拜訪認識的立委，後來變成中午邊吃飯、邊聊天、邊談國家大事的好朋友，鄭運鵬這兩年擔任立法院黨團幹事長，過去五星市長都有幹事長的影子，相信一定也能夠回到家鄉好好當市長。最後十天邀請大家打電話給自己的好朋友，可以從外地打回自己的桃園家鄉或是桃園好朋友，在選舉前要盡自己所有的努力，去投票就會贏。

鄭文燦說，投鄭運鵬這一票很值得，他相信桃園做得到，鄭運鵬做得到，包括鐵路地下化、捷運綠線完工、龜山棕線開工、三鶯線延伸八德開工、綠線延伸中壢開工，接下來航空城進入安置階段，這些桃園大建設，鄭運鵬都做得到，希望鄭運鵬接下八年的成績，能夠把市民所有的願望、把他所有的規劃都能夠一個一個完成。市民這一票投給鄭運鵬大家可以放心和期待，請大家最後十天一個人找十個親友打十通電話、簡訊、網路訊息都可以，「讓我們的力量相加相乘。」