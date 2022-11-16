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驚悚瞬間！桃園老里長站台高喊「凍蒜」　接過竹籃3秒竟仰倒仙逝

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

2022九合一大選進入最後倒數，桃園市里長選戰13日卻不幸發生憾事，東門里里長候選人郭雪惠當天成立總部，地方耆老趙世獻前往站台與會，不料在接過一籃包子與肉粽時，卻突然身體不適向後仰倒，經緊急送醫後仍然不治。郭雪惠在臉書上哀悼，「願眾神保佑桃園耆老趙世獻先生一路走好！」

▲▼桃園地方耆老替東門里里長候選人郭雪惠站台，不料卻突然仰倒離世。（圖／翻攝郭雪惠臉書）

▲桃園地方耆老替東門里里長候選人郭雪惠站台。（圖／翻攝郭雪惠臉書）

郭雪惠總部13日舉行成立大會，高齡74歲、曾擔任東門里里長20年的地方耆老趙世獻也到場助選，並接過麥克風替郭雪惠站台，「(郭)愛護弱勢團體、孩子、老人，我今天來，有意義啦！我做20年里長，表示12分抱歉、也表示12分感謝，今天郭雪惠有意願，且心態上跟我一樣，我們給她當選，好嗎！」接著趙世獻帶領現場支持者高喊「凍蒜！郭雪惠凍蒜！」過程中均未見異狀。

在發表完講話後，趙世獻還將麥克風遞給旁人，這時身旁的男子拿起一籃包子、肉粽，要為郭雪惠博個好彩頭，怎料趙世獻才剛接過竹籃才短短3秒，就突然雙腳一軟，整個人向後仰倒；郭雪惠見狀嚇得發出叫聲，急忙上前查看情況，確認趙失去意識後，立即施以CPR，並請旁人幫忙呼叫救護車，但趙世獻送醫搶救後，仍於深夜宣告不治。

郭雪惠14日在臉書哀悼，「趙世獻在總部成立大會時，大聲疾呼要全力支持郭雪惠當選，期間突感身體不適，立即送醫急救後，於深夜隨仙佛西遊，前往西方極樂世界淨土，晚輩郭雪惠競選總部將本著哀痛的心情，悼念桃園耆老趙世獻先生，將率領所有工作人員銜命努力打贏這場選仗，完成桃園耆老趙世獻先生遺志，以告慰其在天之靈，願眾神保佑桃園耆老趙世獻先生一路走好！」

▼趙世獻講完話後接過竹籃，竟突然雙腳癱軟仰倒。（圖／網友提供）

▲▼桃園地方耆老替東門里里長候選人郭雪惠站台，不料卻突然仰倒離世。（圖／網友提供）

▲▼桃園地方耆老替東門里里長候選人郭雪惠站台，不料卻突然仰倒離世。（圖／網友提供）

▲▼桃園地方耆老替東門里里長候選人郭雪惠站台，不料卻突然仰倒離世。（圖／網友提供）

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