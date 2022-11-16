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「素食暴胖冠軍」比洋芋片還肥　咬一口滿嘴油！苦主：2個月胖5kg

▲▼肥胖,減重,節食,減肥。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一名網友在超商買素食，結果反胖5公斤。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

小心吃素，反而越吃越肥！一名網友驚呼，眾多素食美食中，沒想到一堆人愛吃的麵輪，熱量最可怕，「100g有580大卡，比洋芋片還肥！」文章曝光後，有男網友哀號，為了吃素還願，但外食族只能買超商，怎料2個月驟胖5公斤。過去就有營養師曝一張熱量表，麵輪奪下熱量冠軍，第二名是素肉鬆、第三名為素魚排。

一名網友在PTT驚訝表示，最近看到一篇健康文章，「發現素食會出現的食物，原來一堆都是熱量陷阱」，像是素肉、素魚熱量都不低，尤其大魔王就是常見的麵輪，「100g有580大卡，比洋芋片還肥！」

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對此，原PO也質疑「感覺吃素食根本超不健康的吧？」該文章引發討論，一票網友直呼，「因為那個麵輪是炸過的，假掰第一名」、「要製成那個形狀，就不是原型食物了」、「素食要好吃，油真的會放很多」、「吃素只能吃原型食物，我為了還願吃2個月，但是外食族只有超商能吃（基本上都澱粉），直接胖5公斤」。

另一派網友則反嗆，「吃素跟吃素肉不一樣呀」、「吃素食，沒人叫你要吃一堆加工食品啊，吃蔬菜、豆腐的話哪裡不健康」、「不要吃中式素食就好了」、「那是加工過後變得不健康，吃原型食物比較健康」、「重點是加工，跟素不素沒關係」、「台灣所謂的吃素，多是指吃素肉=大豆再製品，而不是吃蔬食」、「歐美一堆素食者，怎沒這個問題，說到底自己可以挑選」。

事實上，營養師高敏敏曾分享，素料常用蒟蒻、榖類澱粉再加工製成，若是加工過度，熱量和鈉含量就容易超標，因此如何挑選更為重要。

從營養師的熱量列表來看，麵輪每100g的脂肪居然高達40.5g，而衛福部建議每日脂肪建議攝取量為20-30%，假設以一天能吃2000kcal的成人來說，最多只能吃400-600kcal的油脂，而600kcal的油脂約為44.4-66.6g左右，一份麵輪就以超過一天能攝取的油脂量。

▲▼營養師點出「吃素反而胖」4大原因 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲常見素料熱量排行榜。（圖／翻攝自臉書／營養師高敏敏）

至於為何吃素會越吃越胖，不外乎是以下4種原因：

►蔬菜炒太油

為口感好吃，常用油炒、油炸、勾芡、淋醬等。

►蛋白質品質差

蛋白質是身體主原料，動，物、植物的必需胺基酸種類不同，若吃素沒有注意蛋白質間的搭配互補，很容易讓胺基酸不全面，讓身體無法健康運作。

►脂肪酸不平衡

長期好油壞油比例失衡，身體易發炎更容易肥胖、水腫。

►重鹹重甜熱量高

常用糖醋、紅燒、醬料來調味 高糖會轉化成脂肪囤積、高鈉易水腫。

對此，高敏敏建議想要健康吃素的朋友，可以遵循以下吃法：

☑深色蔬菜＋菇類：維生素更充足。
☑豆類＋穀類：蛋白質更均衡。
☑多原型、少加工：避免加工素肉食品。
☑多食材種類：增加獲取各營養素及植化素機會。
☑用油常變化：烹調油應視烹調方式交替使用。
☑適量補充核果類：豐富油脂可以補充人體所需熱量，像是腰果、杏仁等核果類都很不錯。

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