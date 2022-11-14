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熊抱哥、毛怪絨毛杯套太Q！超商最新「皮克斯毛朋友」周邊一次看

▲▼全家最新集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商最新集點加價購活動來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

毛怪、熊抱哥現身了！有超商推出全新「皮克斯毛朋友」系列周邊小物，不僅有超可愛又實用的絨毛杯套、造型絨毛筆等，還有拖鞋、筆電收納包、大頭磁鐵等小物，一次網羅近15款毛茸茸商品等收，通通可愛破表，11月16日起限時開放加價購。

▲▼全家最新集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲毛茸茸兔崽子、小奶油手機套超級可愛。

▲▼全家最新集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲造型絨毛筆有著超Q大頭造型。

這次全店集點加購活動一共有9款小物選擇，首推超Q的「毛茸茸手機袋」，有兔崽子、小奶油2種造型，背在身上簡直可愛到不行，還有實用性超高的「造型絨毛筆」，有熊抱哥、毛怪、美美及小奶油選擇，筆上有著可愛的大頭模樣，擺在桌上也療癒。

▲▼全家最新集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲加碼還有絨毛拖鞋、地墊等換。

▲▼全家最新集點。（圖／業者提供）

▲熊抱哥投影小夜燈實用又可愛。

加碼還有鴨霸和兔崽子的絨毛拖鞋、熊抱哥及毛怪造型的絨毛地墊、熊抱哥筆電收納杯、美美和兔崽子的按壓氣囊絨毛帽，以及有5種造型的毛球球玩偶小吊飾、2種造型的收納功能絨毛玩偶和熊抱哥二合一投影小夜燈，11月16日至12月27日限時開換。

▲▼全家最新集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼可愛絨毛杯套、磁鐵只要加價就能拿到。

▲▼全家最新集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

期間還有飲料、冰品加價購活動，只要購買飲料或冰品20元（含）以上指定商品任兩件再加價，就可換購皮克斯毛朋友絨毛杯套1個，有可愛的熊抱哥、毛怪共2種造型任選；以及全店指定商品滿額加價購活動，凡於全店指定商品單筆消費滿額再加價，就可換購1個毛朋友絨毛磁鐵，有熊抱哥、毛怪、大眼仔、鴨霸、兔崽子共5款磁鐵，並開放挑款，鐵粉肯定不能放過。

▲▼小熊維尼超Chill森活門市快閃購。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11近日有小熊維尼超Chill森活門市快閃購活動。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼小熊維尼超Chill森活門市快閃購。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日也有最新「小熊維尼超Chill森活門市快閃購」活動，首推「35CM造型大存錢筒」，以小熊維尼慵懶造型的經典微笑坐姿設計，可以存錢又可以當擺飾超可愛，而「LED燈藍牙音箱」則推出維尼及小豬共2款設計，具LED檯燈、藍牙音箱以及手機架3種功能。

另外還有「手持吸塵器」、「吹風機」等美型質感小家電，以及「迪士尼系列小沙發」，有維尼、小豬以及米奇、米妮款，椅背上神還原經典耳朵造型，療癒感十足。餐廚系列則有一鍋多功能的「追劇鍋」、「調理機」、「氣泡水機」等選擇，還有「小熊維尼寢具」，有石墨烯被、石墨烯中枕以及床包3件組，鐵粉也要把握機會收。

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