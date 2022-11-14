奇奇蒂蒂、熊大兔兔都來了！　超Q「造型暖暖包」超商才買得到

▲超可愛暖暖包超商就能買到。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

超欠收！為迎接冷冷冬天，就有超商特意推出一系列「保暖小物」，其中，肯定要收超療癒的迪士尼暖暖包，像是Tsum Tsum米奇、米妮等圖樣，還有奇奇與蒂蒂超萌大頭造型等，以及LINE FRIENDS的熊大、莎莉、兔兔也變身成暖暖包，拿在手上簡直可愛爆表，加碼還有更多溫暖電器小物等收，鐵粉肯定不能放過。

▲奇奇蒂蒂大頭暖暖包超Q。

▲LINE FRIENDS熊大、莎莉、兔兔也變身暖暖包。

全家驚喜推出一系列實用的溫暖小物，首推超可愛的暖暖包組合，不僅有迪士尼Tsum Tsum人物大集合，一次就能擁有10種可愛造型，包含米奇、米妮、跳跳虎等都有，還有有著超萌大頭造型的奇奇與蒂蒂大頭造型暖暖包和LINE FRIENDS熊大、莎莉、兔兔共3款暖暖包，加碼再推卡娜赫拉的小動物、角落小夥伴等超Q造型暖暖包，通通可愛到不行。

▲卡娜赫拉的小動物、角落小夥伴造型暖暖包。

▲按摩暖宮腰帶可熱敷、可按摩。

除外，還有實用性超高的溫暖小物，像是迪士尼USB隨身暖手寶、按摩暖宮腰帶、USB充電式隨行暖身寶、冷暖兩用水袋等，即日起於會員APP全+1商城及全家行動購就能買到。

▲7-11開賣蠟筆小新焦糖奶茶。（圖／記者周姈姈攝）

而說到卡通肖像，近日7-11也推出新品「蠟筆小新焦糖奶茶」，香甜焦糖結合奶茶香，冬季還能加熱飲用，喝起來溫暖又幸福，尤其搭配2款不同復古包裝，正面除了有小新走路賣萌的圖案，側身還加碼印上妮妮揍兔子與最愛的娜娜子姐姐小驚喜，可愛爆表，鐵粉肯定也要衝買搶打卡一波。

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