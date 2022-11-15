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有滿滿玉米粒、麵包塊！　超商開賣熱騰騰「嵜本玉米濃湯」了

▲▼「全家╳嵜本SAKImoto」聯名推玉米濃湯。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商就能喝到熱騰騰玉米濃湯。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

冬天就是想喝熱的！近日有超商再度驚喜找來日本人氣生吐司「嵜本 SAKImoto Bakery」合作，推出超狂現泡「玉米濃湯」，主要使用獨家玉米濃湯冰磚技術，結合奶香、玉米粒，並搭配超亮眼黃色雙層湯杯，可愛到不行，11月16日起正式於全門市開喝，加碼還有玉米濃湯麵包等吃。

▲▼「全家╳嵜本SAKImoto」聯名推玉米濃湯。（圖／記者蕭筠攝）

▲玉米濃湯裡頭有滿滿玉米粒、麵包塊。

▲▼全家推玉米濃湯滿餡麵包。（圖／業者提供）

▲加碼吃玉米濃湯麵包。（圖／業者提供）

「全家X嵜本 SAKImoto」再度聯手推出全新現泡「玉米濃湯」，主要以玉米濃湯冰磚技術，完美結合濃湯裡的奶香、玉米粒，不僅香氣十足，還放了不少玉米粒、麵包塊，熱熱喝每一口都超滿足，並搭配超搶眼聯名鮮黃色雙層湯杯，肯定要先搶拍一波，加碼還有把濃湯變身成內餡的「玉米濃湯滿餡麵包」，大口咬下吃得到玉米粒、馬鈴薯及紅蘿蔔等料，11月16日起正式開賣。

▲▼7-11攜手了凡推出「星級滷味」。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11推出超狂「星級滷味」。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11攜手了凡推出「星級滷味」。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日則首度打造「星級饗宴-滷味」，找來新加坡米其林一星小販「了凡油雞‧燒臘．飯．麵」聯名，其中，靈魂滷汁可是由該品牌主廚指導監製，使用八角、當歸等10多種中藥材及辛香料製成獨門滷汁，再將食材放進滷汁中細火慢熬，愈滷愈香。

食材部分則吃得到炸豆包、蘭花干、天婦羅等必吃三寶，還有蘿蔔、貢丸等料，蔬果部分則嚴選來自台中新社的新鮮杏鮑菇、高屏冬季盛產的白蘿蔔，搭配科學麵、春雨或鈴鈴卷吃起來更滿足；「星級饗宴-滷味」首波於大台北地區100間辦公、交通轉運、學區等限定販售，預計年底前導入超過1000間門市。

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