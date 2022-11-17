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美最高將領：烏克蘭近期仍難徹底打敗俄羅斯

▲▼美軍參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／路透）

▲美軍參謀首長聯席會議主席麥利指出，烏克蘭短期內要在軍事上徹底擊退俄軍的機會不大。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）16日指出，儘管俄羅斯近日在戰場上敗退，但在烏克蘭境內仍有強大的武力，因此9月以來屢傳捷報的烏克蘭，要在短期內取得撤底勝利的機率並不高。

路透社報導，烏克蘭誓言要持續壓制俄軍直到奪回所有被占據的領土，過去一周烏軍拿下南部州府赫爾松（Kherson），更加激勵了軍民士氣。

不過麥利仍警告，烏克蘭想要徹底趕走俄羅斯，包括重新奪回克里米亞恢復領土完整的宏願，近期看來軍事上的可能性並不高。他提到，政治方面或許有個解決方案，要讓俄軍撤退是有可能的。

麥利補充，只要烏克蘭有自衛的需要，不論多久美國都會給予支持，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在同一場記者會上也重申這項說法。

麥利表示，烏克蘭會持續頑強抵抗，不會退縮，「烏克蘭本就是自由的，他們想要保持自由。」

俄羅斯15日對烏克蘭大城市及能源設施展開入侵以來最大規模空襲，據烏方說法，眼看寒冬即將來臨，目前包括首都基輔在內，已有多達1000萬名國人無電可用。

麥利指責俄羅斯攻擊烏克蘭電網的行為是「恐怖行動」，「蓄意以民用電廠為目標，造成過多附帶傷害，以及讓老百姓受不必要的苦，是一種戰爭罪。」

麥利想和俄方取得聯繫，對俄烏戰事進行溝通，但他說俄方目前仍不給予回應。

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