飛彈炸北約2死　西方和波蘭：俄羅斯要負最終責任





▲飛彈殘骸成關鍵蒐證證據。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯15日對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲，期間一枚飛彈落入波蘭境內炸死2名平民。西方和波蘭初步調查顯示，「很有可能」是烏克蘭的防空飛彈所致，但波蘭駐北約大使表示，「俄羅斯要負最終責任」。與此同時，烏克蘭重申會繼續與美國進行聯合調查。

波蘭駐北約大使薩特考斯基（Tomasz Szatkowski）接受CNN訪問時表示，若不是俄羅斯對烏克蘭發動入侵，還犯下對平民設施進行攻擊的戰爭罪，也不會有飛彈落入波蘭境內，「俄羅斯要負起最終責任」。

▲2名無辜村民被炸死。（圖／路透）

被問及波蘭民眾對於這次事件的看法，薩特考斯基表示「有一定程度的憂慮是可以理解的」，他說波蘭當局正努力撫平民心。

波蘭東部緊鄰烏克蘭的普熱沃多夫村（Przewodow）遭到飛彈攻擊，一時間吸引全球關注，這是第一次有北約成員國在俄烏衝突中遭受到「攻擊」，北約秘書長史托騰柏格〈Jens Stoltenberg）也說，俄羅斯仍繼續對烏克蘭進行非法戰爭，俄羅斯該為此次事件負起最終責任。

針對爆炸現場的調查持續進行中，波蘭重申將會和美國繼續展開聯合調查。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）16日表示，美方調查人員已在現場進行工作，「拜登總統昨天在談話中說會給予支持，我也接受了，所以可以說整起調查是由我們和美方，或是北約和我方進行的。」美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）證實杜達所言，美方專家已展開調查工作。

美國中情局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）當天抵達波蘭首都華沙，並與杜達會面。

▲▼波蘭總統杜達（上）與美國中情局局長伯恩斯（下）會面。（圖／路透）

至於被指「極有可能」是烏克蘭發射的S-300防空飛彈，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）16日要求，烏方專家也因獲得准許前往爆炸現場合作調查。他說他想看看飛彈碎片上的序列編號，同時他也要求烏克蘭代表應受邀出席北約對此事的視訊會議。