旅桃後援會成立　鄭運鵬：盼高速進步的桃園成為所有旅人的故鄉

▲桃園市長候選人鄭運鵬昨（15）日舉辦旅桃同鄉會後援會成立大會。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

桃園市長候選人鄭運鵬昨（15）日舉辦旅桃同鄉會後援會成立大會，桃園市長鄭文燦、立法委員吳思瑤、湯蕙禎到場力挺。鄭運鵬表示，這八年鄭文燦為桃園帶來很多改變，許多大型的建設和計畫都正在進行，而進步的方向不能改變，期盼鄉親11月26號能當他的靠山，他會接棒建設好桃園，讓桃園成為更多旅人落地生根的故鄉。

鄭運鵬指出，桃園不僅是六都唯一有人口紅利，也是台商回流投資最多的城市，未來台積電的先進製程也會進駐桃園，整個產業鏈從上游的化學運品到下游的廢棄物處理全部都會在桃園，將帶動整個電子資通訊產業的發展。他說，「這些政策是鄭文燦和他一步一腳印爭取而來」，像是爭取鐵路地下化的預算、機場捷運順利通車和護國神山產業的進駐，都需要前面做基礎後面來完成，讓他來接棒鄭文燦，延續桃園的大發展。

吳思瑤表示，她和鄭運鵬當同事七年，十分佩服鄭的折衝溝通和協調能力，要不是鄭要回桃園奉獻服務，「在立法院一定會成為最好的國會領袖」。她強調，鄭運鵬對桃園有責任有理想，是接棒鄭文燦的不二人選，所以她就算再忙也要和台北市長候選人陳時中請假，下午前來中壢陪鄭運鵬車隊掃街，請託所有桃園的鄉親票投鄭運鵬讓進步不回頭。

「如果選錯人不做事，八年就變成台北市，」吳思瑤說，她身為首都公民說這些話很心痛，台北市有最好的資源，但交給不懂城市治理，不會和中央合作的首長執政的成果，就是八年來少了24萬人口。她說，桃園這八年來反而增加21萬人，改變是所有市民有目共睹，現在全台灣都在關注桃園的選情，希望大家能肯定鄭文燦，票投鄭運鵬，讓鄭運鵬來延續桃園第一名的好成績。

鄭文燦則表示，雖然競爭對手都在唱衰桃園，但不可否認從他上任八年來拿了許許多多好的成績，不論是各種雜誌的滿意度調查，或是公共工程的金質獎、金安獎，桃園的獲獎數量全部都是名列前茅。他說，從他上任後雖然讓桃園站在新的起跑點上，但還有很多建設仍在進行，鄭運鵬在立法院當過三屆幹事長，有能力又懂得傾聽，接棒當市長讓他很放心，請大家11月26號一定要全力支持鄭運鵬。