竹中竹女模擬投票被出征　吳思瑤喊話：不要挑動對立仇恨

▲陳時中競選總部上午舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹女中、新竹高中日前在校內舉辦新竹市長模擬投票，結果民眾黨候選人高虹安獲得近5成的得票率，卻因此被民進黨支持者「出征」。國民黨台北市長候選人蔣萬安16日批評，民進黨常把支持18歲公民權放嘴上，到底是尊重，還是把他們當選票？對此，民進黨台北市長候選人陳時中競總總幹事吳思瑤回應，不要挑動對立和仇恨，是他們一貫的態度。

「2022竹中竹女聯合模擬投票」粉專晚間發文公布竹女、竹中日前在校內舉辦新竹市長模擬投票結果，高虹安獲300票，力壓沈慧虹的150票，以及國民黨候選人林耕仁的68票。但卻遭網友出征酸說「不要再說會讀書的比較有判斷力了」、「原來現在的年輕人喜歡慣老闆」、「18歲公民權不想投YES了」。

蔣萬安今天上午接受媒體聯訪時被問及此事，他說，民進黨這樣去出征，其實對年輕朋友關心公共事務的事情，造成很大的傷害，民進黨面對竹中、竹女這些即將有投票權的朋友，到底是尊重，還是當作選票？

對此，吳思瑤上午在「矽谷律師的真相Part2」記者會後受訪說，並不清楚這個議題，不過，陳時中是唯一一位在電視辯論會提到18歲公民權的候選人，民進黨也是最賣力倡議的政黨，因為選舉，網路上有很多激情和言論，應該回到陳時中說的，不要挑動對立和仇恨，這是他們一貫的態度。