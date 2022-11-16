柯志恩鳳山第二講　激情喊話：民進黨「綁架南部」到我為止

▲柯志恩昨（15）日結束路竹、阿蓮、田寮、茄萣、湖內「繞著高雄跑」車隊掃街後，在鳳山北極殿廟口開講。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩昨（15）日結束路竹、阿蓮、田寮、茄萣、湖內「繞著高雄跑」車隊掃街後，傍晚偕同立法委員鄭麗文以及黨籍議員劉德林、李雅靜、鍾易仲、鄭安秝在鳳山北極殿廟口開講。近千名鳳山支持者湧入，現場座無虛席，更有多人佇立於附近空地，展現鳳山鄉親對於柯志恩的熱情與支持。

柯志恩提到，鳳山對她非常重要，因為從8月初到「大家族見面會」、網路瘋傳的籃球場街講，到人潮爆滿的龍成宮廟口開講，都成功為她拉抬聲勢，柯說鳳山是「起風」的地方。所以柯志恩今天特別走如人群，詢問在場民眾「為什麼你來聽柯志恩的現場兩次、三次？」有位鄉親大聲高喊「因為要柯志恩翻轉高雄」，此話一出，現場立刻熱血沸騰。

柯志恩提到，選戰剩下11天，但看到大家的熱情，她會越走越遠並越戰越勇。柯志恩說，不論走破幾雙鞋，她都會繼續走，再艱困的選區都一定要去，再多的困難都無所畏懼。柯志恩再度重申「續留高雄」，並誓言力拚「藍天重現」。

柯志恩提及市政願景，強調她絕對能打造高雄「抬頭有藍天，低頭有路平，房子、商店都能租出去，孩子都能回來」的美好城市。柯志恩強調，她一定秉持「務實」的態度，不像對手陣營總是粉飾太平，更不會蓄意抹黑，她保證永遠秉持好好做事的態度。

國民黨過去長期疏於對高雄用心經營。對此，柯志恩也表達她的感到憂心。柯志恩說，高雄是重中之重，也是她所深愛的地方。柯志恩說：「國民黨在南部的經營從我開始，民進黨（對高雄）的綁架到此為止」，無論選舉結果如何，她一定展現最大的誠意，與市民朋友站在一起。

受到在場民眾鼓勵，柯志恩感動萬分，對於觀眾感激之情展露無遺。她說：「因為有大家的支持，所以我不需要幾百台遊覽車的動員，更不用華麗的舞台跟燈光」。柯志恩強調高雄的力量，就從基層開始，而她的力量，就源自與她並肩作戰的群眾們。