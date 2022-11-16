民眾黨5立委捐人頭助理？　黃珊珊：有證據就送檢調「別每天東扯西扯」

記者袁茵／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費爭議持續延燒，15日有一名自稱是前高虹安助理的匿名人，聲稱高虹安的事情非個案，而是民眾黨每個委員辦公室都有。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，如果有證據就送到檢調，不用每天東扯西扯。

▲黃珊珊政策記者會最終回—「自信友善之都」暨公布選前政策文宣。（圖／記者袁茵攝）

黃珊珊16日召開政策記者會最終回「自信友善之都」，針對自稱前高虹安助理的人爆料，民眾黨5位立委辦公室都需要出助理配額供黨部使用，黃珊珊表示，這些事情如果真的這麼清楚和明白，就趕快把證據送到檢調，不要只是在媒體上放話。

媒體追問，由於黃與民眾黨主席柯文哲、民眾黨連結較緊密，是否擔心新竹選情燒回台北？黃珊珊仍強調，如果有證據就送到檢調，不要每天爆料，每個人都有相關事情，不用每天東扯西扯。

另外，關於昨天在政見發表會提「不投貪、不投黑」，是否對黑金貪腐看不下去？黃珊珊說，現在兩黨不都在打對方黑、貪，一個講對方是黑時，卻也忘記自己是貪，裡面有多少弊案、前朝遺毒，還有所謂貪腐集團，當大家用手指著別人，其實都指向了自己。

黃珊珊提及，貪跟黑在政治上非常惡劣，也是讓台灣政治停滯的毒瘤，如果毒瘤不割掉，永遠都是你指責我、我指責你，每個黨理念都是貪跟黑；現在的台北市，沒人會相信黃珊珊是貪跟黑，「所以不投貪、不投黑，就請投黃珊珊」。

黃珊珊稱，「要選擇以前大巨蛋、雙子星弊案的團隊回來嗎？」也許國民黨台北市長候選人蔣萬安本身沒有什麼問題，但周邊這些團隊、以前的相關千歲團們，他們擋得住嗎？另外一邊有那麼多爭議人物在身邊，可看到將來會把衛福部對疫苗的弊端帶進台北市政府，所以不投貪、不投黑，就投一個不會貪污，沒有黑底的黃珊珊。