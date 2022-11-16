陳時中稱魔獸穿12號「可能想蹭我熱度」　王鴻薇轟：惹人厭的天才

▲陳時中昨晚在民進黨Podcast節目「耳朵出遊不出油」直播中，談及過去學生時代時常到台大打球，並表示自己必看NBA。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣籃壇近來迎來史上最大咖洋將，T1職籃桃園永豐雲豹球團簽下NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），而民進黨台北市長候選人陳時中除了說想看球，更笑稱魔獸穿12號「可能他想蹭我的熱度！」對此，北市議員候選人王鴻薇酸，民進黨怎麼搭便車都會都翻車？「陳時中的發言無疑是沒做功課硬要蹭，真是惹人厭的天才」。

王鴻薇指出．除了之前現年49歲的民進黨籍桃園市長候選人鄭運鵬，說自己從小就看現年36歲的魔獸打球，受到大肆批評，被網友笑蹭太難看，昨天，陳時中在直播節目中自稱長年看NBA，想要揪團去看魔獸比賽，為什麼說自己要蹭魔獸的熱度，其實本來應該是魔獸蹭自己的熱度，因為他選舉號次是12號，「是我先抽到的，他這兩天才拿12號，所以可能他是想蹭我的熱度啊！」

王鴻薇進一步補充，事實上「魔獸」霍華德由於天份優異，放棄繼續在大學打籃球而參加了2004年NBA選秀。最後被奧蘭多魔術以全聯盟第一名選中，當時他的號碼就是12號，而他在二度轉往湖人隊，為了重新開始揮別過去湖人12號的陰影，才選擇39號的背號，也順利獲得冠軍，如今加盟桃園雲豹，選擇12號，「陳時中的發言無疑是沒做功課硬要蹭。」

王鴻薇直言，民進黨真的選舉認真選，就算要蹭議題也認真蹭，事前功課準備好，否則反而得罪真正的球迷，更是賠了夫人又折兵，「只能說陳時中真的是惹人厭的天才！」