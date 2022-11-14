他見客運高雄到桃園比台北貴「地理沒學好？」　行家揭原因

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友好奇在網路上PO文發問，明明都是從高雄出發，搭乘客運到台北票價為480元，到台中為250元，到桃園卻要500元，讓他感到很疑惑，「（業者）數學沒學好，還是地理沒學好？」不過，很快就有內行人解釋，其實距離遠不一定會比較貴，還要考慮路線競爭力以及不同路線業者的不同市場定位。

▲原PO無法理解，為何從高雄到桃園會比到台北還貴。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享一張國光客運的票價表，只見從高雄出發到台北的票價是480元，到台中為250元、到桃園為500元，讓他覺得很奇怪，「（業者）數學沒學好，還是地理沒學好？」

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文章公開之後掀起其他網友熱議，還被轉貼至「爆料公社」臉書粉絲專頁。一名熱心網友解釋，原PO可能比較少搭乘客運，才會產生這樣的疑問，距離遠不代表票價就會比較貴，還要考慮路線競爭力以及不同路線業者的不同市場定位。

其他網友也紛紛留言表示，「到楊梅要700元，票價更貴」、「台北直達，桃園要從中壢下交流道，再走平面道路到桃園，記憶中小時候搭中興號就是這麼走的」、「不一定是算錯，很多客運都有經營到台北的路線，所以常常會促銷搶客人，但到桃園的只有幾家經營，客源比較固定，反而不一定會有促銷價，十幾年前學生時代就常常看到這種『一開始會看不懂』的價格」。