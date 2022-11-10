超商零錢捐見整疊千元鈔　他感動喊：替這個社會謝謝你

記者黃翊婷／綜合報導

超商、超市或是大賣場的結帳櫃檯附近，大多都會設置「零錢捐」公益募款箱。一名網友10日在超商看到驚人的一幕，只見零錢捐的箱子裡竟然有一大疊千元鈔票，讓他忍不住表示，「雖然不知道你是誰，但肥宅我替這個社會謝謝你。」

▲原PO發現募款箱裡有一大疊千元鈔票。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享一張照片，只見一個透明的「零錢捐」募款箱被設置在櫃檯前方，裡面除了一些硬幣和發票，還有一大疊千元鈔票，讓目睹這一幕的他相當感動並表示，「雖然不知道你是誰，但肥宅我替這個社會謝謝你。」

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文章公開之後掀起網友熱烈討論，大家紛紛開玩笑道，「他只是不想給老婆而已」、「真有錢」、「樂透得主吧」、「目測有2、3萬元」、「不是喝醉就是賭博贏錢」、「是不是玩大冒險輸了」、「我朋友以前喝醉會這樣幹」。

還有一名網友推測，可能是有人不小心把錢放錯地方，上次他在超商看到一名阿伯拿著一疊千元鈔票要繳電費，店員可能在忙，就說錢先放著，並隨手指了指桌面的位置，結果阿伯好像會錯意，就把錢放進募款箱，「不知道阿伯家被斷電了沒」。

不過，很快就有內行人留言解答，應該是募款箱裡的零錢太多，才會被店員換成鈔票，「裡面零錢太多會被換成千元鈔票，不是有人丟的啦」、「這是超商換錢吧，有時候零錢太多會被換掉」。