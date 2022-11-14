拿全新「莫那魯道20元幣」買滷味被拒收　他傻眼：這不是錢嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫抱怨，原本收藏了一些「莫那魯道20元硬幣」，最近拿出來花用，滷味攤老闆卻拒收，讓他感到很傻眼，「知識真的很重要，這也是流通貨幣不是嗎？」而實際前往中央銀行網站查詢，現行的流通貨幣中的確有面額20元的硬幣，正面是以原住民英雄莫那魯道（賽德克族）肖像及霧社抗日紀念碑為設計主題，背面則是蘭嶼雅美族（達悟族）特有的拼板舟。

▲原PO拿全新硬幣買滷味卻被拒收。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，先前收藏了一些「莫那魯道20元硬幣」，13日把這些全新的硬幣拿出來使用，買了170元的滷味，他拿出1張100元鈔票、3枚20元硬幣和1枚10元硬幣，滷味攤老闆卻拒收20元硬幣，讓他覺得很傻眼。

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原PO說，這些硬幣明明是流通貨幣，不是紀念幣，實在不明白為何老闆要拒收，「知識真的很重要，這也是流通貨幣不是嗎？難道這些不是錢嗎？」

文章公開之後掀起網友正反意見討論，一派人留言支持原PO，「這就是流通貨幣，憑什麼不能花」、「拒收就拒絕消費」、「之前去加油拿這個店員也不收，後來問到站長才收」；另一派網友則認為老闆拒收並無不妥，「這種硬幣沒什麼在流通，老闆也會擔心是不是假錢」、「之前有一陣子出現偽幣，後來店家看到這種少見的硬幣就比較不會收，像200元、2000元紙鈔，也有不少店家不收」。

而實際前往中央銀行的網站查詢，「莫那魯道20元硬幣」是在2001年7月9日發行，屬於流通幣，外觀是由金色外環與銀色內餅組合而成，正面是以原住民英雄莫那魯道（賽德克族）肖像及霧社抗日紀念碑為設計主題，背面則是蘭嶼雅美族（達悟族）特有的拼板舟。

央行也曾透過臉書宣導，20元面額的流通硬幣可以部分取代10元硬幣的生產與流通，進而減少央行鑄幣成本，對於節能減碳也很有幫助，以後店家如果碰到有人使用這款硬幣，大可放心收下。