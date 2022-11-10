吃小火鍋！這1幕震撼她「求老闆星座」　萬人朝聖：超替客人想

▲老闆很用心。（圖／翻攝自爆料公社粉絲團）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前去吃一間小火鍋店，在拿餐具時驚喜發現，湯匙和小碟子都被特別整理過，變得超方便拿取。畫面一出，上萬人朝聖按讚，紛紛笑回「這種擺法很棒啊！整疊的客人會先抓一疊在手上，拿完自己要的再放回去」、「看了很療癒」。

女網友在「爆廢公社二館」貼出照片，只見小火鍋店的自助區內，鐵湯匙被交錯擺放在籃子裡，而裝醬料的塑膠小碟子，也是上下顛倒交錯放置，這讓她忍不住笑說，「剛去吃小火鍋，好想知道老闆的星座。」

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在讚嘆此舉的用心外，原po也透露，這間店是由一對夫妻檔開的，「老闆兼員工。」對此，大票網友給予讚賞，表示「整潔又方便拿取，很好啊」、「老闆只是要客人好拿而已（湯匙、碟子不黏在一起）」、「這樣子擺客人在拿取時比較不會污染到其他餐具，這是智慧」、「有替客人著想，用心的店家」、「老闆這樣放挺好的，很衛生不用多摸一次」、「看了就舒服，拿取也很方便，感覺老闆很用心在經營」。

▲許多網友大讚，這樣擺不僅方便拿取，而且很療癒。（圖／翻攝自爆料公社粉絲團）

不過，也有許多人留言笑回，「不用想也知道，當然是有空進來坐啊」、「我覺得是射手」、「這絕對是沒事座」、「太陽天秤上升處女？」「跟自己和解有這麼困難嗎」、「生肖屬龜，剛好又是處女座的老闆」、「請問老闆你啥星座？老闆：進來坐」。

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