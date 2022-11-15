阿公光腳載妻狂叮囑「卡慢ㄟ某要緊」　暖心女見1幕眼眶紅了

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友聲稱，14日前往電力公司繳電費，遇到一對騎機車過來的老夫妻，阿公光著腳，阿嬤動作有點緩慢，下車的時候，阿公頻頻叮囑「島島啊來，卡慢ㄟ某要緊（台語，慢慢來，慢一點沒關係）」，阿嬤則笑著回答「賀賀賀（台語，好）」，看到這一幕，她瞬間被這對老夫妻深厚的感情所感動，甚至想起自己已逝的雙親，忍不住紅了眼眶。

▲原PO被老夫妻深厚的感情所感動。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，14日前往電力公司繳電費，出來時遇到一對騎機車過來繳費的老夫妻，阿公光腳，穿著汗衫、短褲，阿嬤則是行動有些緩慢，準備下車時，阿公頻頻叮嚀「島島啊來，卡慢ㄟ某要緊（台語，慢慢來，慢一點沒關係）」，阿嬤則笑著回答「賀賀賀（台語，好）」，她見狀連忙上前詢問是否需要幫助，夫妻倆異口同聲說道，「嗯免嗯免，某要緊啦，謝謝啦（台語，不用，沒關係啦，謝謝啦）」。

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原PO說，阿公停好機車之後，從置物箱拿出電費單，當時阿嬤正在脫安全帽沒有接，她就幫忙接過去再拿給阿嬤；考量到電力公司大門前有階梯，她主動表示願意幫忙扶著阿嬤走上去，雖然對方婉拒並自行扶著樓梯扶手往上走，她還是立即跟了上去，扶著阿嬤走到櫃檯前坐下。

阿公、阿嬤全程不停道謝，阿公還說，「阿都阮某卡某賀，走路卡慢啦，多謝妳啦，拍謝啦（台語，啊就我老婆腳不好，走路比較慢，謝謝妳啦，不好意思啦）」。原PO也笑著回答，「某要緊啦，幾ㄟ啊丟賀啊，哇某趕西乾啦（台語，沒關係啦，一下下就好了，我不趕時間啦）」。

原PO提到，雖然只是舉手之勞幫個小忙而已，卻可以避免不確定的危險狀況發生，從老夫妻的相處模式看來，他們的感情非常深厚，讓她十分感動，同時也因此想起已逝的雙親，一度紅了眼眶，「看到這對充滿愛的老夫妻，讓我想到在天上的爸媽，如果您們也還在，年紀應該跟他們差不多」、「其實，這個社會需要的是一顆善良的心，我們需要的是對彼此的關心與祝福」。

文章公開之後，網友們紛紛留言稱讚原PO的善舉並表示，「如果人人都能如此貼心與善良，這個社會應該就能更溫暖」、「多一點愛心就多了很多溫馨，大家看了也很感動」、「看到眼淚都要流下來了，希望恩愛的夫妻倆可以好好活著，相互扶持」。