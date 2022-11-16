喊話蔡英文！既接受ECFA　馬英九：為何不接受九二共識？

▲九二共識30週年，馬英九表示，沒有九二共識，兩岸沒有對話可能。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今（16）日適逢九二共識30周年，前總統馬英九於臉書刊文，強調「一中各表」的九二共識是兩岸共同政治基礎，對於兩岸情勢在6年之間惡化，馬感慨萬千向蔡英文總統呼籲，沒有「九二共識」，兩岸就沒有對話的可能，沒有「九二共識」，ECFA也難以存續，「但蔡政府迄今提不出任何可行的替代『九二共識』的方案」，台灣的安全，百姓的福祉，就在她的一念之間。

馬英九今天於臉書指出，30年前的今天，1992年11月16日，中國大陸海協會以傳真信函回覆我方海基會11月3日的去函，對海基會提出的建議：「兩岸均堅持『一個中國』原則，但認知各有不同，雙方同意以口頭聲明的方式各自表達」，表示「充分尊重並接受」，雙方乃達成共識，這就是後來被稱為「九二共識」達成的經過；雙方達成共識第二天，聯合報標題為「一中各表」，以後媒體跟進引用，「一中各表」的九二共識，遂成為兩岸共同政治基礎，今天屆滿30年。

回顧歷史，馬英九指出，李登輝總統執政時期（1999年7月9日發表兩國論前），以及我執政的八年（2008-2016），兩岸憑藉著「九二共識」這個共同政治基礎，達成了「辜汪會談」、三通直航、簽署包括ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）在內的二十三項協議，以及2015年11月7日兩岸領導人在新加坡歷史性的會晤「馬習會」等和平、穩定、繁榮的重大成果，「如果沒有「九二共識」，這些成果都不會出現。」

馬英九稱，9天前，兩岸領導人會晤「馬習會」也屆滿7週年，但是現在兩岸卻陷入前所未有的僵局與危機。去年五月英國《經濟學人》封面稱台灣是「全球最危險的地方」(The most dangerous place on earth)；今年八月初大陸在台灣周邊進行圍臺軍演，許多國際媒體與學者紛紛將台灣比擬為烏克蘭。十月份，高雄港甚至被法國媒體《重點週刊》點名可能是大陸侵台首要目標。

馬英九質問，「為何兩岸情勢會在六年之間惡化至此？蔡英文總統上任後，不願意承認「九二共識」，是最關鍵的原因。我心中感慨萬千。」

馬英九強調，「九二共識」是兩岸當年運用智慧，擱置爭議、求同存異、共創雙贏，才達致難能可貴的共識，奠定了兩岸共同的政治基礎，也改變了往後兩岸關係發展的方向；在兩岸達成「九二共識」30周年的今天，馬英九表示，他有幾點誠懇的呼籲：

第一，「九二共識」符合中華民國憲法。馬英九解釋，「九二共識」是由我方提出，對岸接受；我方根據的是李前總統在1992年8月1日主持國統會的決議「海峽兩岸都堅持一個中國，但所賦予的涵義有所不同。」完全符合《中華民國憲法》與法律，也歷經兩任總統（李登輝、馬英九）的實踐，順利與對岸交流協商，確實有效達成許多實質的成果。對依據《憲法》第48條宣誓效忠《中華民國憲法》的中華民國總統而言，「九二共識」絕不是只是一種政治選擇，而是必須遵守的憲政責任。

第二，「九二共識」帶來和平紅利。馬英九指出，「九二共識」帶來兩岸經濟、與外交的和平紅利，是促成兩岸互惠的重要的共同政治基礎；他執政8年與大陸建立互信與「外交休兵」的默契，獲得全球164國家與地區給予我國人民免簽證或落地簽證的待遇，是先前54個免簽國數目的3倍；其他包括2009至2016年我國應邀共8次出席日在內瓦世界衛生組織（WHO）的年會「世界衛生大會」（WHA），是38年來第一次；2003年9月出席國際民航組織（ICAO）總部舉行的年會，更是42年來第一次，「我8年任內只失去1個邦交國，蔡總統任內6年迄今已失去8個邦交國。」

第三，「九二共識」現在仍然有效。馬英九稱，大陸領導人習近平在上個月舉行的中共「二十大」報告，仍然強調堅持「九二共識」，顯見大陸方面從未放棄「九二共識」作為兩岸共同政治基礎；蔡英文總統在今（2022）年國慶談話中，特別提到願意與北京「尋求雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」，北京當局已回應，如蔡政府不以「九二共識」為基礎，就沒有談判空間，「但蔡政府迄今提不出任何可行的替代『九二共識』的方案。」

第四，國際社會一致呼籲兩岸應該對話協商，避戰謀和，以和平方式解決爭端。馬英九強調，2022年2月24日俄烏戰爭爆發後，各國都呼籲台海兩岸應該對話；例如今年11月4日G7集團，包括加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國等7國的外交首長，以及歐盟高級代表發出聯合聲明，也重申台海和平穩定的重要性，呼籲和平解決兩岸問題。

馬英九續指，大陸領導人習近平與美國總統拜登前兩天（14日）在印尼會晤，更說明用對話代替對抗，以和平避免戰爭的重要性；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美方數十年來都堅持「必須以和平方式處理和解決這些歧見」，華府不希望「冷戰」。

馬英九也說，上個月26日他與澳洲前總理陸克文在臺北「遠見高峰會」進行視訊對話，陸克文特別提出，兩岸領導人應找到對話途徑，「九二共識」不該成為對話障礙；但兩岸的政治現實顯示，沒有「九二共識」，兩岸就沒有對話的可能，至少到目前為止就是如此。馬強調，自己引述了這麼多國外重要領袖的建議，也要不厭其煩地再次呼籲蔡英文總統，既然國際友人都希望兩岸對話，蔡總統自己也表達願意對話，那麼，何必拒斥我方提出、符合《中華民國憲法》與《兩岸人民岸關係條例》、過去實施有效，現在仍為對岸接受的「九二共識」呢？

馬英九總結，「九二共識」是兩岸政府授權代表機構（海基會與海協會），在李登輝前總統執政時達成的共識，基本上是兩岸當局的共識，不只是國共兩黨的共識；這30年來對兩岸的和平穩定，貢獻卓著；蔡總統迄今仍然接受的「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），就是「九二共識」的產物，沒有「九二共識」，ECFA也難以存續。馬強調：「蔡總統既然可以接受ECFA，為何不能接受李登輝總統任內兩岸達成的『九二共識』呢？台灣的安全，百姓的福祉，就在蔡總統的一念之間。」