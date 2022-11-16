稱對2024沒考量！　金溥聰批民進黨黔驢技窮：只想靠「抗中保台」翻盤

▲許久沒露面的前國安會秘書長金溥聰，今天特地出來與立法委員賴士葆為國民黨大安文山市議員參選人曾獻瑩輔選，三人連袂到興隆市場掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨前秘書長金溥聰今（16）日為北市大安、文山區黨籍議員候選人曾獻瑩輔選，綠營議員指，重出江湖讓人驚訝，是否個人對2024有所考量？金溥聰上午受訪時則回「我沒有」，反批民進黨永遠有他們的說法，自己永遠開大門走大路，更酸綠營已黔驢技窮，只好靠著「抗中保台」牌，試圖翻盤五五波選區，但人民都看得很清楚。

金溥聰表示，曾獻瑩是非常優秀、有能力、不會譁眾取寵的好人才，之所以支持曾獻瑩，是看到他在國民黨的初選落敗，他因為沒加權，且這次加權特別高，所以從原本第一名掉出安全名單。金並透露，他是看到曾獻瑩初選落敗後，自己主動跟曾聯絡，然後見過幾次面，了解他的為人跟過去表現，覺得他是值得幫助的好的政治人才。

媒體問及民進黨的執政表現，金溥聰直言，凡事「人在做天在看」，民進黨近來的所作所為，人民的眼睛是雪亮的，大家都希望政治能更好、台灣能更好，所以這次是很好機會，讓台灣走向更好的民主政治。對於綠營議員質疑金溥聰個人對2024是否有所考量？金斬釘截鐵答覆「我沒有」，反批民進黨永遠有他們的說法，但是自己會堅持中道做法，永遠開大門走大路，心情坦蕩面對外界的瘋言瘋語，不會掛在心上。