習拜會劃「台海問題」是紅線　國台辦：兩岸緊張根源是民進黨

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔、任以芳/台北-北京連線報導

中國大陸國家主席習近平14日和美國總統拜登面對面會晤，劃「台灣問題」為中美關係的第一條紅線。對此，國台辦今（16）早指出，當前兩岸關係緊張動盪的根源是民進黨，並警告民進黨一昧錯判形勢，「只會墜入萬劫不復的深淵。」

▲習近平與拜登見面握手畫面。（圖／新華社）

國台辦新聞發言人馬曉光今早在例行記者會上，回應了「習拜會」對於台海問題的闡述，強調大陸一貫致力於推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國和平統一進程，包含維護台海和平穩定。

馬曉光指出，民進黨上台後，單方面否認雙方堅持「九二共識」，操弄「兩國論」，試圖改變兩岸同屬一中的現狀，勾聯外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，這是當前兩岸關係緊張動盪的根源，是台海和平穩定的最大危險。

馬曉光表示，大陸方面始終希望保持台海和平穩定，只有堅決反對遏制「台獨」，才能維護台海和平穩定，「正告民進黨當局『台獨是絕路，外人靠不住』，不要再打著民主的幌子混淆是非、欺騙世人，一昧錯判形勢只會墜入萬劫不復的深淵。」

英國首相蘇納克16日表示，隨時準備支援台灣，以抵抗中國大陸侵略。對此，馬曉光表示，台灣是中國的一部分，「堅決反對建交國與中國台灣地區開展任何形式的官方往來，敦促英方恪守一個中國原則，停止向台獨分裂勢力發布錯誤訊號。」

馬曉光指出，事實證明，民進黨當局慣於打著經貿合作的各類幌子，不斷出賣台灣的經濟利益和台灣同胞的福祉，這種伎倆會被越來越多台灣同胞看穿，難逃失敗的結局。