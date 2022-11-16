蔣萬安喊辭立委6天才交辭職書　她諷：跑腿送件根本不用2分鐘

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安11月10日在掃街時，突宣布辭職立委。15日卻被發現還沒向立法院遞交辭職書；蔣辦昨晚緊急聲明表示一直在走相關程序，民進黨立委林楚茵質疑，蔣萬安拖了6天才辭真的，根本沒有贏的決心。立委吳思瑤也批評，蔣萬安辦公室離人事處不到30公尺，「跑個腿不用2分鐘！」

對於請辭時間點，蔣萬安競辦昨晚急發聲明表示，一直都在走相關的程序。蔣萬安今（16）日面對媒體提問，他再次強調，今天早上已經完成法定辭職程序，生效日就是11月10日。

林楚茵表示，昨晚蔣萬安被抓包嘴巴說請辭，身體很誠實，拖到今天才拿出辭職書，蔣萬安如果捨不得辭立委，就該回來好好當個立委，如果要辭立委就直截了當不要拖拖拉拉。

對於遲遲未辭立委，林楚茵質疑，莫非蔣萬安本來只想政治操作矇騙選民，「被抓包就漏夜讓競選總部出面幫忙擋！果然沒事蔣萬安，有事別人擔！」

林楚茵表示，蔣萬安宣布辭時，告訴媒體「展現要贏的決心」，結果拖了6天才辭真的，「蔣萬安根本沒有贏的決心，怕輸才會拖到今天才兌現承諾！」

林楚茵質疑，過去稱矽谷律師執照是忘記繳費被停權，這次辭立委又拖延好幾天沒有效率，「不是說謊就是沒執行力，連自己的事都做不好如何幫大家做事？」

吳思瑤表示，果然自己一踢爆蔣萬安事隔5天還沒請辭立委，才真正逼迫他兌現承諾，「蔣萬安昨晚驚慌失措宣布，今天會正式向立法院遞交辭職書！」

對於蔣萬安遲遲未請辭，吳思瑤質疑，6天了，這6天發生了什麼事？真的因為是太忙了嗎？忙到沒時間處理這個重要的政治宣示與承諾？蔣萬安的辦公室距離立法院人事處大概不到30公尺，跑個腿送個件其實不用2分鐘。

吳思瑤批評，蔣萬安安推拖拉的理由是，這幾天很忙，忙著準備政見發表會 。可是明明沒有什麼政見啊，照稿唸完還留下5分28秒的空白，這多出來的5分鐘，去辦理正式辭職的手續，綽綽有餘。

對於這6天的離職空窗，吳思瑤質疑，這6天發生了什麼事？以為下猛藥會讓選情起色，結果失效了嗎 ？害怕真的被雙殺？擔心兩頭空了嗎？台灣人重誠信，不管當律師，當立委，選市長，對誠信的要求更不容許有半點模糊、曖昧，說到做到不應該是半推半就。

吳思瑤表示，從沒有退路到想給自己留後路，辭立委成了不折不扣的選舉詐術，蔣萬安這個人再一次向我們展示，他根本沒有決心，沒有勇氣，沒有誠信，「這一回，假萬安從蔣楞楞，進化成蔣孬孬了！」