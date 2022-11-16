　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安喊辭立委6天才交辭職書　她諷：跑腿送件根本不用2分鐘

▲▼蔣萬安「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，邀來國民黨兩隻最強母雞侯友宜、盧秀燕合體蔣萬安，拉抬彼此聲勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安11月10日在掃街時，突宣布辭職立委。15日卻被發現還沒向立法院遞交辭職書；蔣辦昨晚緊急聲明表示一直在走相關程序，民進黨立委林楚茵質疑，蔣萬安拖了6天才辭真的，根本沒有贏的決心。立委吳思瑤也批評，蔣萬安辦公室離人事處不到30公尺，「跑個腿不用2分鐘！」

對於請辭時間點，蔣萬安競辦昨晚急發聲明表示，一直都在走相關的程序。蔣萬安今（16）日面對媒體提問，他再次強調，今天早上已經完成法定辭職程序，生效日就是11月10日。

林楚茵表示，昨晚蔣萬安被抓包嘴巴說請辭，身體很誠實，拖到今天才拿出辭職書，蔣萬安如果捨不得辭立委，就該回來好好當個立委，如果要辭立委就直截了當不要拖拖拉拉。

對於遲遲未辭立委，林楚茵質疑，莫非蔣萬安本來只想政治操作矇騙選民，「被抓包就漏夜讓競選總部出面幫忙擋！果然沒事蔣萬安，有事別人擔！」

林楚茵表示，蔣萬安宣布辭時，告訴媒體「展現要贏的決心」，結果拖了6天才辭真的，「蔣萬安根本沒有贏的決心，怕輸才會拖到今天才兌現承諾！」

林楚茵質疑，過去稱矽谷律師執照是忘記繳費被停權，這次辭立委又拖延好幾天沒有效率，「不是說謊就是沒執行力，連自己的事都做不好如何幫大家做事？」

吳思瑤表示，果然自己一踢爆蔣萬安事隔5天還沒請辭立委，才真正逼迫他兌現承諾，「蔣萬安昨晚驚慌失措宣布，今天會正式向立法院遞交辭職書！」

對於蔣萬安遲遲未請辭，吳思瑤質疑，6天了，這6天發生了什麼事？真的因為是太忙了嗎？忙到沒時間處理這個重要的政治宣示與承諾？蔣萬安的辦公室距離立法院人事處大概不到30公尺，跑個腿送個件其實不用2分鐘。

吳思瑤批評，蔣萬安安推拖拉的理由是，這幾天很忙，忙著準備政見發表會 。可是明明沒有什麼政見啊，照稿唸完還留下5分28秒的空白，這多出來的5分鐘，去辦理正式辭職的手續，綽綽有餘。

對於這6天的離職空窗，吳思瑤質疑，這6天發生了什麼事？以為下猛藥會讓選情起色，結果失效了嗎 ？害怕真的被雙殺？擔心兩頭空了嗎？台灣人重誠信，不管當律師，當立委，選市長，對誠信的要求更不容許有半點模糊、曖昧，說到做到不應該是半推半就。

吳思瑤表示，從沒有退路到想給自己留後路，辭立委成了不折不扣的選舉詐術，蔣萬安這個人再一次向我們展示，他根本沒有決心，沒有勇氣，沒有誠信，「這一回，假萬安從蔣楞楞，進化成蔣孬孬了！」

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
G7、北約緊急圓桌會議！　拜登：轟波蘭飛彈不太可能從俄國發射
普丁完了！攻擊波蘭邊境恐「觸怒北約」　拜登承諾捍衛每寸領土
陳紫渝男友是他？　緊貼合照激似電競選手
快訊／每人領1200元！　「符合1條件」明年3月發放
《全明星》林玉書爆遭隊員霸凌　經紀人發聲曝真相
王品加薪！　明年起薪33K起「調薪幅度上看7.5%」
《全明星》林玉書「卑微畫面」被拍！　孤單躲旁邊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高虹安爭議不斷　劉宥彤突發文談職場「不如把禍害送走」

復出首轟民進黨「人在做天在看」　金溥聰：相信人民眼睛是雪亮的

陳時中競總舉證再爆：蔣萬安為9不法中企服務　涉坑殺股民

「金小刀」出鞘！金溥聰復出輔選曾獻瑩　預告馬英九周六也到場

彰化市長政見發表會登場　「最醜男人」持鍾馗劍現身：來斬妖除魔

蔣萬安喊辭立委6天才交辭職書　她諷：跑腿送件根本不用2分鐘

喊話蔡英文！既接受ECFA　馬英九：為何不接受九二共識？

蔣萬安被抓包沒遞辭職信　林楚茵酸：捨不得辭就回來好好當立委

畫面曝！徐定禎妻現身徐耀昌餐會惹議　鍾東錦陣營：比黑道還黑道

衛福部稱「青少年自殺率增因高樓多」　蔣萬安轟：專業很有問題

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

高虹安爭議不斷　劉宥彤突發文談職場「不如把禍害送走」

復出首轟民進黨「人在做天在看」　金溥聰：相信人民眼睛是雪亮的

陳時中競總舉證再爆：蔣萬安為9不法中企服務　涉坑殺股民

「金小刀」出鞘！金溥聰復出輔選曾獻瑩　預告馬英九周六也到場

彰化市長政見發表會登場　「最醜男人」持鍾馗劍現身：來斬妖除魔

蔣萬安喊辭立委6天才交辭職書　她諷：跑腿送件根本不用2分鐘

喊話蔡英文！既接受ECFA　馬英九：為何不接受九二共識？

蔣萬安被抓包沒遞辭職信　林楚茵酸：捨不得辭就回來好好當立委

畫面曝！徐定禎妻現身徐耀昌餐會惹議　鍾東錦陣營：比黑道還黑道

衛福部稱「青少年自殺率增因高樓多」　蔣萬安轟：專業很有問題

紅豆餅5顆20元！他感動淚崩　在地人曝1.5小時全賣光

交通月票不只補助北北基桃　交部爭取逾26億元「歡迎全國提案」

金馬導演生前裝5支架「一拍戲就吃不消」　威廉悲憶2個月前最後見面

紋身師框酒店妹出場5hrs　騙吃清粥小菜卻帶回家硬上...下場曝光

鈕則勳／盧蔡PK各有斬獲　盧硬生生吃掉蔡行動派定位

南消救災現場指揮及人員管制系統　高樓層火災實兵演練提升救災安全

「高樓太多」致青少年自殺率升高　網傻眼酸：浮屍多因台灣環海

台東縣長候選人電視公辦政見會　11／17起在縣內有線電視播放

35歲後，捨棄5個習慣　才可能攀上人生巔峰

震驚林玉書出事退賽！《全明星4》紅隊葉慈毓還原「私下對話」：很難接受

不要菜梗！天竺鼠直接「呸掉」露出鄙視跩臉...網笑瘋：好機車

政治熱門新聞

竹女竹中模擬投票「高虹安輾壓」　慘被網友出征　

桃園老里長幫站台　接過竹籃3秒竟仰倒仙逝

陳時中自曝必看NBA　號次12號「我要蹭一下魔獸熱度」

妻在徐耀昌餐會被請出場　徐定楨：不捨與愧疚

台北市長3奇葩候選人　他嗆：選錯全家死光

高虹安助理費爭議　前助理曝5立委都有

快訊／喊辭立委5天仍未交辭職信？　蔣萬安競辦：明天就會完成流程

25歲室內設計師選里長　親曝沒人搭理她的原因

陳時中：選舉「入魔」不值得　曝太太這樣鼓勵

角逐台北市長！這位候選人「最高學歷只有幼稚園」

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

遭爆「民眾黨5立委捐人頭助理」　黨團凌晨緊急聲明駁斥

邱毅轟高虹安：光鮮亮麗外表下，這些問題都做了

九合一懶人包／今起轉發民調最重罰500萬！　大選注意事項有哪些？

更多熱門

相關新聞

彰化政見會登場！「最醜男人」持鍾馗劍現身

彰化政見會登場！「最醜男人」持鍾馗劍現身

彰化縣「公辦電視政見發表會」，今(16)日上午10點半至12點半在新彰數位有線電視舉行，角逐連任的彰化縣長王惠美與對手黃秀芳提早到達現場，2人鞠躬互道「你好」，選舉號次分別抽1號及3號，至於自稱「最醜的男人」蕭仁正則騎機車，在10時20分到場，手持鍾馗寶劍及葫蘆現身，說要「斬妖除魔」。

蔣萬安被抓包沒遞辭職信　林楚茵酸：捨不得辭就回來好好當立委

蔣萬安被抓包沒遞辭職信　林楚茵酸：捨不得辭就回來好好當立委

衛福部稱「青少年自殺率增因高樓多」　蔣萬安轟：專業很有問題

衛福部稱「青少年自殺率增因高樓多」　蔣萬安轟：專業很有問題

黃偉哲市場拜票高人氣

黃偉哲市場拜票高人氣

未送辭職書遭轟「根本沒決心」　蔣萬安澄清：生效日就是11／10

未送辭職書遭轟「根本沒決心」　蔣萬安澄清：生效日就是11／10

關鍵字：

陳時中蔣萬安2022九合一大選2022台北市長林楚茵吳思瑤

讀者迴響

熱門新聞

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

老牌LED廠新世紀　宣布破產

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

《全明星》2宮鬥內幕！林玉書遭女隊友霸凌趕離場

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

6豬仔遭囚新竹　他衝派出所救了所有人

立冬後轉運！財神偏愛「這生肖」

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

快訊／金馬知名導演張志勇離世！

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面