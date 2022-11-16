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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中難過防疫被汙衊　稱台灣成績世界數一數二：在公衛史上留名

文／中央社

選戰倒數10天，民進黨台北市長候選人陳時中說，過程比他想像得要殘酷許多，最難過就是對防疫的汙衊，但他希望民眾不要妄自菲薄，台灣防疫成績將在世界公衛史上留名。

▲台北市長選舉辯論會，陳時中抵達會場 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中對於防疫遭到汙衊感到很難過。（資料照／記者李毓康攝）

陳時中接受華視新聞台「新聞高峰會」節目主持人陳雅琳專訪在15日晚間播出，對於參選以來的感觸，陳時中說，選舉比他想像得要殘酷許多，「很多平常看起來還算是溫文儒雅的人，到了選舉時就變了一副樣子」。

陳時中表示，他原本以為可以再多一些聚焦政策的討論，把互相攻擊減到最低，這也許在所難免，但他仍有些失望，而最難過的就是對防疫的汙衊。

針對防疫相關質疑，陳時中競選團隊已推出「防疫12問懶人包」一一回應，不過陳時中以台語指出，「瞞者瞞不識，識者不可瞞」，意思就是知道的人沒辦法被騙，要騙就騙不知道的人，所以無論他再澄清，不想聽的人就是聽不進去。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中曾擔任中央流行疫情指揮中心指揮官。（圖／指揮中心提供）

陳雅琳詢問，面對這場百年大疫，是否仍希望大家不要因為選舉就抹煞台灣防疫成績。陳時中認同並表示，這件事很重要，台灣不需要妄自菲薄，台灣的防疫成績在世界是數一數二，會在世界公衛史上留下紀錄。

陳雅琳追問，是否有自覺因為選舉而改變。陳時中坦言，他試著盡量不要讓自己選到入魔，因為這樣不值得，但有時仍會被拉往那個方向，需要不斷提醒自己。

陳時中強調，選舉是透過民主機制選一個服務大眾的機會，不應選到入魔、選到初心都變了，否則縱使選贏，做出來的事情恐怕下半輩子再回想起都覺得「是不是什麼地方出問題了」。

此外，陳雅琳詢問，要如何讓台北市擺脫施政滿意度的末段班、有沒有期限。陳時中回應，他希望立刻、最久2年內就要擺脫，「脫離末段班沒有那麼難，一定要到前段班可能就需要更多時間」。

陳時中說，台北市8萬多名公務人員非常優秀，問題是出在領導者的協調能力，沒有辦法帶到下屬的心，只要讓公務人員產生榮譽感、增加工作動力，事情就快了。

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