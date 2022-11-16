倒數10天！藍營爭北北基桃全壘打　綠營「起風」拼執政7縣市

▲1126選戰進入最後倒數。（圖／左，記者林敬旻攝／右，記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

九合一選舉（11/26）進入關鍵倒數10天，民進黨高層透露，將固守執政7縣市，國民黨內則認為北北基桃選情穩定，但不會掉以輕心，最後階段將全力輔選北台灣。

根據《聯合報》報導，綠營高層表示，自上周在台北凱道造勢後，明顯感受到選情回溫「起風了」，本周末的重點會拉回中台灣，以台中市為軸心力拼逆轉勝。

國民黨本周六則將在關鍵選區桃園舉辦北北基桃大造勢，張善政競選總部發言人凌濤指出，黃金周選在桃園，訴求北北基桃聯合打造更緊密的生活圈，希望吸引更多中間選民帶動中南部選情。

民進黨人士分析，近來陳時中頻繁在廟口開講、各地競總造勢，讓群眾熱情逐漸被喚醒，而12日的雙北大造勢，在總統蔡英文喊出「1126，為台灣挺身而出」時，能感受到民進黨造勢場的渲染力，基本盤、組織票凝聚力相當可觀。

根據本站先前報導《2張圖一次看22縣市！藍綠決戰「北桃」 藍拚17縣市、綠喊7 Plus》，藍綠雙方都把台北市、桃園市視為一級戰區，國民黨方面，目標力拚六都過半，保有原本14執政縣市，更要上看搶下17縣市；而民進黨方面，則喊出「7 Plus」目標，要保住7執政縣市外，最後階段著力於台北市、苗栗縣、雲林縣與彰化縣等縣市，誓言要搶下12縣市。

▲桃園市長參選人，左起賴香伶、張善政、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、張一中、黃國霖攝）



在桃園市長候選人張善政方面，選情陷入詭譎氛圍，由於這是黨主席朱立倫的家鄉，有收復失土、非贏不可的壓力，近來更多次親自到桃園督軍，但整體還在膠著拉鋸，藍營仍不敢輕忽桃園市長鄭文燦8年任內對於地方基層的耕耘，且綠營策略就是讓鄭運鵬跟鄭文燦「雙鄭」綁在一起。