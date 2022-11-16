竹中竹女模擬市長投票遭出征　蔣萬安轟：民進黨把他們當選票？

▲蔣萬安今上午赴內湖路口拜票。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新竹2所明星高中新竹女中、新竹高中日前在校內舉辦新竹市長模擬投票，結果顯示，民眾黨高虹安獲得近5成的得票率輾壓民進黨候選人沈慧虹及國民黨候選人林耕仁。不料，此行為卻被民進黨支持者出征。對此，蔣萬安表示，民進黨常常把支持18歲公民權放嘴巴上，面對這次事件，他們到底是尊重，還是把他們當選票？

「2022竹中竹女聯合模擬投票」粉專晚間發文公布竹女、竹中日前在校內舉辦新竹市長模擬投票結果，高虹安獲300票，力壓沈慧虹的150票，以及國民黨候選人林耕仁的68票。但卻遭網友出征酸說「不要再說會讀書的比較有判斷力了」、「原來現在的年輕人喜歡慣老闆」、「18歲公民權不想投YES了」。

蔣萬安今（16）上午赴內湖路口拜票後接受媒體訪問時表示，這次選舉很競爭，也有很多紛紛擾擾，但是民進黨這樣去出征，其實對年輕朋友關心公共事務的事情，造成很大的傷害。

蔣萬安轟，這次18歲公民權議題，民進黨常常放嘴巴上，但請他們捫心自問， 面對這次竹中、竹女這些即將有投票權的朋友，到底是尊重？還是當選票？

蔣萬安強調，這些同學馬上是首投族，他們關心公共事務，大家應該張開雙臂，未來有他們的參與，才會代代強。

