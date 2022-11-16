「高雄不是好命囝」陳其邁感性洩真心話　1動作意外曝他真實面

記者賴文萱／高雄報導

選戰進入倒數10天，高雄市長陳其邁今（16）日感性洩真心話，他提到，每天都提醒自己，拚回失落的2年是他的責任，也是他的承諾，城市、山裡、海邊，照顧好每一位市民，是他的初衷。在最新釋出的競選影片中，可以看見他上山下海緊湊的市政行程，有網友看到陳其邁不時低頭看錶的動作，笑稱「這動作完美體現了陳其邁緊緊緊。」

陳其邁競選團隊釋出最新競選影片，影片由陳其邁2年來在大高雄38區，上山下海的各項市政行程紀錄、相關新聞片段組成，輔以旁人對陳其邁施政的評價，內容走溫馨路線。

▲「高雄不是好命囝」陳其邁洩真心話，每天提醒自己拚回失落2年。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說到，他每天都提醒自己，拚回失落的2年是他的責任，也是他的承諾，城市、山裡、海邊，照顧好每一位市民，是他的初衷，世界產業結構快速變化，一定要抓住高雄轉型最重要的機會！「高雄不是好命囝，但我們是用生命在打拚」，他堅信，無論有沒有支持過他，都是他要服務的市民。

雖然全片背景音樂和畫面溫馨，沒有一字提到陳其邁的招牌「緊緊緊」，但是在影片中不時可以看到陳其邁快步移動和低頭看錶，穿梭在市府、接種站和高雄的農村、部落及眷村及新創公司間。這除了顯示他上任後面對疫情挑戰同時市政行程滿檔，也讓人見到他對時間的管理和掌控。有網友看到陳其邁不時低頭看錶的動作，笑稱「這動作完美體現了陳其邁緊緊緊。」

▲▼最新競選影片中，有不少市民朋友替陳其邁發聲。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於過去大家認為的國民黨鐵票區，原民區和眷村，陳其邁施政強調不分藍綠、不分族群一視同仁。他除了是高雄市歷任市長到原鄉部落最頻繁的一位，也大魄力解決了眷村沉痾35年的問題。

高雄獨有的卡那卡那富族青年，在故鄉高雄那瑪夏擔任知名咖啡廳店長的蔡小慧，深深表達對陳其邁重視原鄉發展的感謝；原本不太願意受訪，在果貿社區開設知名早餐店的李仁義先生在和拍攝團隊深聊後，也敞開心房提到「我們看到的就是，市長默默做這件事，很感動，不分藍綠了。」

▲▼陳其邁是高雄市歷任市長到原鄉部落最頻繁的一位。（圖／記者賴文萱翻攝）

影片最末，陳其邁來到當年他擔任代理市長時，推倒高牆，把港口還給人民的高雄港邊，看著在港邊學習腳踏車的小女孩，在媽媽的扶持下終於自己騎向遠方，象徵高雄這座城市在這兩年中央地方通力合作，大力推動城市轉型的基礎下，終於要脫離母親的保護展翅高飛。

陳其邁欣慰、滿足的看著這一切，隨後低頭看錶「走，下一個行程！」代表著他已經做好準備，要繼續和市民一起打拚，共同譜寫出高雄的下一個璀璨篇章。