邱毅轟高虹安血汗　「光鮮亮麗外表下！這些問題都做了」

記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安遭吹哨者指控，涉詐領立院公費助理費。對此，國民黨前立委邱毅表示，立院薪資制度嚴禁出現假人頭詐領、低薪高報、逼迫助理回繳委員的情況，「不過，這些問題，高虹安都做了…在光鮮亮麗的外表下，包含著剝削壓迫的血汗行徑，真的很遺憾，也很痛恨。」

邱毅15日在臉書說，目前輿論對高虹安的攻擊焦點，反映出許多隱藏的權力剝削問題，這不僅是政治上的選舉爭議，也是涉及刑責的法律問題，更是反映年輕人受壓榨的社會問題。

邱毅表示，他是資深的老立委，立法院的薪資制度是由各個委員申報公費助理的名冊、薪資額、加班時數與加班費，然後立法院依各委員的申報，將款項如數撥入助理的個人帳戶，嚴禁出現假人頭詐領、低薪高報、逼迫助理回繳委員的情況，「不過，這些問題，高虹安都做了。」

▲▼邱毅批評，高虹安在光鮮亮麗的外表下，包含著剝削壓迫的血汗行徑。（圖／記者屠惠剛攝）

邱毅指出，就目前所揭露的內帳資料來看，其實不是敵對政黨或個人所為，而是高虹安辦公室的離職助理扮演吹哨者；現行《勞基法》明文規定，雇主必須給付全薪，不得以扣薪方式處罰員工，因此高對助理所訂出的各項罰款規定，美其名叫「辦公室內規」，卻明顯違法，而其口中所謂的「公積金制度」，就是巧立名目壓榨剝削助理的惡劣行徑。

邱毅提到，過去已有不少立委或議員因為助理費問題被判刑、坐牢，甚至逃亡海外，高虹安才進入立法院2年多，算是極資淺的菜鳥立委，竟然把其辦公室搞成「血汗職場」，確實令人嘆為觀止，「在光鮮亮麗的外表下，包含著剝削壓迫的血汗行徑，真的很遺憾，也很痛恨。」

高虹安近日陷詐領助理費疑雲，對此，高虹安強調，絕對沒有「低薪高報」問題，她本人也未脅迫助理繳錢至公積金，而這制度是延續其他立委辦公室。

另針對媒體爆料親簽虛報薪資單，高虹安表示，自己簽名的請領名冊，是每個委員辦公室都會有的請領名冊，與所謂流出不知來源的Excel檔，完全是兩碼子事，媒體胡亂拼湊，「竹篙當菜刀」。至於此事是否影響鴻海創辦人郭台銘對其的信任，她表示，會再跟郭澄清說明。

▼邱毅認為，高虹安把辦公室搞成「血汗職場」，確實令人嘆為觀止。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



▼邱毅發文批高虹安。（圖／翻攝邱毅臉書）

